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    • Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов»

    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил победу над «Крыльями Советов» (3:1) в 18-м туре РПЛ.

    • Ростовчане пропустили первыми.
    • «Ростов» идет в РПЛ 7-м.
    • Лига уходит на паузу до марта.

    – Полностью удовлетворены игрой «Ростова» или есть досада, что нереализованных моментов было гораздо больше, чем забитых мячей?

    – Да, досада присутствует. И от нереализованных моментов, и от пропущенного гола. После нашего углового три футболиста «Ростова» были ближе к своим воротам, но вместо того, чтобы бежать назад, они смотрели на вратаря и пропустили в такой ситуации.

    – Как оцениваете реакцию команды на пропущенный мяч?

    – Реакции особой не было, играли так же, как и до пропущенного гола. Делали всe то же самое, просто смогли забить.

    – Если бы не было паузы в РПЛ, сколько еще матчей смог бы провести «Ростов» на такой максимально самоотдаче?

    – Не знаю. Пытались бы следующую игру, а затем еще, но другое дело – получилось бы или нет. У нас была неудачная серия, теперь удачная. Как и в жизни – черная и белая полосы.

    – Как оцените итоги части сезона РПЛ? Довольны ли тем количеством очков, которое имеет «Ростов»?

    – Хотелось бы большего. Даже при том неудачном отрезке наша игра не соответствовала результату и могли набирать больше очков. Вот тогда было бы полное удовлетворение.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 19:13
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Норбом
    1733590855
    Да,уже Карпин держит за "вожжы"-спасибо !!!
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    Pourquoi pas
    1733602565
    Всем - весенних побед! Ростова, ессно! )))
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