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    • Прогноз на точный счет матча «Осер» – «ПСЖ», Лига 1, 6 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Осер» – «ПСЖ», Лига 1, 6 декабря 2024 года

    6 декабря на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере состоится матч 14-го тура Лиги 1 между местным «Осером» и парижским «ПСЖ». Это противостояние обещает быть интересным, ведь «Осер» стремится попасть в верхнюю часть таблицы, а «ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

    «Осер»

    После 13 туров «Осер» набрал 19 очков и занимает 8-е место в Лиге 1. Команда не может похвастаться стабильностью, однако на своем поле они способны доставить проблемы сильнейшим соперникам. Лучший бомбардир «Осера» Хамед Траоре забил 6 голов в 11 матчах, и именно на его действия в атаке будет сделана основная ставка. В последних 5 играх «Осер» забил 10 голов, но и пропустил 5, что свидетельствует о сбалансированной атаке и довольно уязвимой обороне. В этом сезоне «Осер» демонстрирует неплохую игру на домашнем стадионе, что дает им шанс бороться с «ПСЖ».

    Последние матчи «Осера»:

    • Тулуза – «Осер» 2:0
    • «Осер» – Ланс 1:1
    • «Осер» – Ницца 3:1
    • Лилль – «Осер» 2:0
    • «Осер» – Реймс 2:2

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» продолжает доминировать в Лиге 1, набрав 33 очка после 13 туров и заняв 1-е место. Парижане обладают одним из самых сильных составов в Европе, где выделяется Килиан Мбаппе, который забил 10 голов в 13 матчах. В последних играх «ПСЖ» не всегда выглядели на высоте, что продемонстрировал матч с «Нантом» (1:1). Тем не менее, команда остаeтся фаворитом, благодаря своей атакующей мощи и стабильности. В последних 5 играх «ПСЖ» забил 13 голов и пропустил 4.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    • «ПСЖ» – Нант 1:1
    • «ПСЖ» – Монако 3:1
    • Лион – «ПСЖ» 0:2
    • «ПСЖ» – Брест 3:0
    • Ренн – «ПСЖ» 1:2

    Личные встречи

    История встреч между «Осером» и «ПСЖ» показывает явное преимущество парижан. «ПСЖ» регулярно выигрывает у «Осера», что подтверждает их высокий класс и сильную игру против более слабых соперников. На домашнем стадионе «Осер» редко удаeтся навязать серьeзную борьбу.

    Последние встречи:

    • «ПСЖ» 4:0 «Осер» (2024)
    • «Осер» 1:2 «ПСЖ» (2023)
    • «ПСЖ» 3:1 «Осер» (2022)

    Статистика

    «Осер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.50, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без побед: 3 матча подряд

    «ПСЖ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.50, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 9 матчей подряд

    Прогноз на матч

    «ПСЖ» находится в отличной форме и продолжает лидировать в чемпионате, в то время как «Осер» демонстрирует нестабильность, особенно в играх против сильных команд. «ПСЖ» явно является фаворитом этого матча, и можно ожидать их уверенную победу.

    Прогноз на точный счeт:«Осер» 1:3 «ПСЖ»

    Рекомендации для ставок

    • Победа «ПСЖ» на коэффициент 1.45
    • Тотал больше 2.5 голов на коэффициент 1.75
    • Точный счeт 1:3 на коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 10:28
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