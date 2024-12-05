6 декабря на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере состоится матч 14-го тура Лиги 1 между местным «Осером» и парижским «ПСЖ». Это противостояние обещает быть интересным, ведь «Осер» стремится попасть в верхнюю часть таблицы, а «ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

«Осер»

После 13 туров «Осер» набрал 19 очков и занимает 8-е место в Лиге 1. Команда не может похвастаться стабильностью, однако на своем поле они способны доставить проблемы сильнейшим соперникам. Лучший бомбардир «Осера» Хамед Траоре забил 6 голов в 11 матчах, и именно на его действия в атаке будет сделана основная ставка. В последних 5 играх «Осер» забил 10 голов, но и пропустил 5, что свидетельствует о сбалансированной атаке и довольно уязвимой обороне. В этом сезоне «Осер» демонстрирует неплохую игру на домашнем стадионе, что дает им шанс бороться с «ПСЖ».

Последние матчи «Осера»:

Тулуза – «Осер» 2:0

«Осер» – Ланс 1:1

«Осер» – Ницца 3:1

Лилль – «Осер» 2:0

«Осер» – Реймс 2:2

«ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает доминировать в Лиге 1, набрав 33 очка после 13 туров и заняв 1-е место. Парижане обладают одним из самых сильных составов в Европе, где выделяется Килиан Мбаппе, который забил 10 голов в 13 матчах. В последних играх «ПСЖ» не всегда выглядели на высоте, что продемонстрировал матч с «Нантом» (1:1). Тем не менее, команда остаeтся фаворитом, благодаря своей атакующей мощи и стабильности. В последних 5 играх «ПСЖ» забил 13 голов и пропустил 4.

Последние матчи «ПСЖ»:

«ПСЖ» – Нант 1:1

«ПСЖ» – Монако 3:1

Лион – «ПСЖ» 0:2

«ПСЖ» – Брест 3:0

Ренн – «ПСЖ» 1:2

Личные встречи

История встреч между «Осером» и «ПСЖ» показывает явное преимущество парижан. «ПСЖ» регулярно выигрывает у «Осера», что подтверждает их высокий класс и сильную игру против более слабых соперников. На домашнем стадионе «Осер» редко удаeтся навязать серьeзную борьбу.

Последние встречи:

«ПСЖ» 4:0 «Осер» (2024)

«Осер» 1:2 «ПСЖ» (2023)

«ПСЖ» 3:1 «Осер» (2022)

Статистика

«Осер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.50, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без побед: 3 матча подряд

«ПСЖ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.50, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений: 9 матчей подряд

Прогноз на матч

«ПСЖ» находится в отличной форме и продолжает лидировать в чемпионате, в то время как «Осер» демонстрирует нестабильность, особенно в играх против сильных команд. «ПСЖ» явно является фаворитом этого матча, и можно ожидать их уверенную победу.

Прогноз на точный счeт:«Осер» 1:3 «ПСЖ»

Рекомендации для ставок

Победа «ПСЖ» на коэффициент 1.45

Тотал больше 2.5 голов на коэффициент 1.75

Точный счeт 1:3 на коэффициент 9.00

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