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    • Прогноз на точный счет матча «Хатайспор» – «Бешикташ», Суперлига Турции, 2 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хатайспор» – «Бешикташ», Суперлига Турции, 2 декабря 2024 года

    2 декабря 2024 года на стадионе Mersin Stadyumu в Мерсине состоится матч 14-го тура Суперлиги Турции между «Хатайспор» и «Бешикташем». «Хатайспор», который находится на 18-м месте, будет бороться за спасение в турнире, в то время как «Бешикташ» из топ-5 стремится улучшить свою форму, чтобы вернуть утраченные очки.

    «Хатайспор»

    «Хатайспор» продолжает бороться за выживание в Суперлиге, набрав лишь 7 очков после 12 матчей и расположившись на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда в последних играх демонстрирует неплохие результаты в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах, но при этом также допускает ошибки в обороне, пропуская 5 мячей за этот же отрезок времени. Лучший бомбардир команды Карлос Страндберг (4 гола) не всегда может быть опорой для команды, и ситуация требует срочных улучшений.

    Последние матчи «Хатайспор»:

    • Коньяспор 1:1 «Хатайспор»
    • «Хатайспор» 3:1 Газиантеп
    • Еюпспор 2:0 «Хатайспор»
    • İnegöl Kafkas Gençlik 0:4 «Хатайспор»
    • «Хатайспор» 0:1 Кайсериспор

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» набрал 21 очко и занимает 5-е место в Суперлиге, однако команда переживает сложный период: не может победить в 4 последних матчах. Проблемы в обороне и несогласованность в действиях приводят к тому, что «Бешикташ» пропускает в каждом из последних матчей. Тем не менее, «Чиро Иммобиле», лучший бомбардир команды с 12 голами, продолжает поддерживать атакующий потенциал, забив 6 голов в последних 5 встречах.

    Последние матчи «Бешикташ»:

    • Бешикташ 2:4 Гезтепе
    • «Бешикташ» 0:0 Истанбул
    • Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив
    • «Бешикташ» 2:1 Мальме
    • Бешикташ 1:3 Касымпаша

    Личные встречи

    В очных матчах между этими командами «Бешикташ» имел преимущество, но в последних играх команды показывали равные результаты. Примечательно, что «Хатайспор» в последних домашних матчах не проигрывает «Бешикташу», что может добавить уверенности хозяевам. Тем не менее, в более старых встречах «Бешикташ» уверенно одерживал победу, что может повлиять на психологическое состояние команд.

    Последние встречи:

    • «Бешикташ» 2:2 «Хатайспор» (май 2024)
    • «Хатайспор» 1:2 «Бешикташ» (декабрь 2023)
    • «Хатайспор» 2:1 «Бешикташ» (октябрь 2022)
    • «Бешикташ» 1:1 «Хатайспор» (март 2022)
    • «Хатайспор» 1:0 «Бешикташ» (октябрь 2021)

    Статистика

    «Хатайспор»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Без побед в последних 5 матчах

    «Бешикташ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Без побед в 4 последних матчах

    Прогноз на матч «Хатайспор» – «Бешикташ»

    Несмотря на трудности в игре «Бешикташа», команда сохраняет более высокий уровень игры по сравнению с «Хатайспор», который испытывает серьезные проблемы с обороной и стабильностью. Однако «Хатайспор» будет пытаться использовать домашний стадион и мотивацию, чтобы хотя бы заработать ничью. Прогнозируется, что «Бешикташ» в конце концов реализует свое превосходство в атаке и заберет 3 очка.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бешикташ» – коэффициент 1.75
    • Обычный тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:3 в пользу «Бешикташ» за коэффициент 10.00.

    Обоснование прогноза: «Бешикташ» продолжает атаковать, несмотря на проблемы в защите, и должен использовать свои преимущества в атаке для победы. «Хатайспор» будет бороться за результат, но вряд ли сможет справиться с мощью соперника.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 10:56
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