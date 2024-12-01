2 декабря 2024 года на стадионе Mersin Stadyumu в Мерсине состоится матч 14-го тура Суперлиги Турции между «Хатайспор» и «Бешикташем». «Хатайспор», который находится на 18-м месте, будет бороться за спасение в турнире, в то время как «Бешикташ» из топ-5 стремится улучшить свою форму, чтобы вернуть утраченные очки.

«Хатайспор»

«Хатайспор» продолжает бороться за выживание в Суперлиге, набрав лишь 7 очков после 12 матчей и расположившись на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда в последних играх демонстрирует неплохие результаты в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах, но при этом также допускает ошибки в обороне, пропуская 5 мячей за этот же отрезок времени. Лучший бомбардир команды Карлос Страндберг (4 гола) не всегда может быть опорой для команды, и ситуация требует срочных улучшений.

Последние матчи «Хатайспор»:

Коньяспор 1:1 «Хатайспор»

«Хатайспор» 3:1 Газиантеп

Еюпспор 2:0 «Хатайспор»

İnegöl Kafkas Gençlik 0:4 «Хатайспор»

«Хатайспор» 0:1 Кайсериспор

«Бешикташ»

«Бешикташ» набрал 21 очко и занимает 5-е место в Суперлиге, однако команда переживает сложный период: не может победить в 4 последних матчах. Проблемы в обороне и несогласованность в действиях приводят к тому, что «Бешикташ» пропускает в каждом из последних матчей. Тем не менее, «Чиро Иммобиле», лучший бомбардир команды с 12 голами, продолжает поддерживать атакующий потенциал, забив 6 голов в последних 5 встречах.

Последние матчи «Бешикташ»:

Бешикташ 2:4 Гезтепе

«Бешикташ» 0:0 Истанбул

Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив

«Бешикташ» 2:1 Мальме

Бешикташ 1:3 Касымпаша

Личные встречи

В очных матчах между этими командами «Бешикташ» имел преимущество, но в последних играх команды показывали равные результаты. Примечательно, что «Хатайспор» в последних домашних матчах не проигрывает «Бешикташу», что может добавить уверенности хозяевам. Тем не менее, в более старых встречах «Бешикташ» уверенно одерживал победу, что может повлиять на психологическое состояние команд.

Последние встречи:

Статистика

«Хатайспор»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Без побед в последних 5 матчах

«Бешикташ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Без побед в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Хатайспор» – «Бешикташ»

Несмотря на трудности в игре «Бешикташа», команда сохраняет более высокий уровень игры по сравнению с «Хатайспор», который испытывает серьезные проблемы с обороной и стабильностью. Однако «Хатайспор» будет пытаться использовать домашний стадион и мотивацию, чтобы хотя бы заработать ничью. Прогнозируется, что «Бешикташ» в конце концов реализует свое превосходство в атаке и заберет 3 очка.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бешикташ» – коэффициент 1.75

Обычный тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Бешикташ» за коэффициент 10.00.

Обоснование прогноза: «Бешикташ» продолжает атаковать, несмотря на проблемы в защите, и должен использовать свои преимущества в атаке для победы. «Хатайспор» будет бороться за результат, но вряд ли сможет справиться с мощью соперника.

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