Реакция Алексея Сафонова на атаку Федорищева на агентов

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на заявление самарского губернатора Вячеслава Федорищева.

Накануне чиновник сообщил, что на следующей неделе попросит правоохранительные органы разобраться в деятельности агентов.

Перед этим Федорищев заявил, что в российском футболе действует коррупционная схема.

Губернатор выиграл выборы в этом году.

«Будет интересно послушать, какие именно факты об агентских группах хочет озвучить Федорищев. Я примерно представляю, о чем пойдет речь. Видимо, при проведении ревизии были найдены какие-то неправильно выплаченные агентские.

Но тут тогда вопрос к клубу и его руководителям – они же выплачивали. «Борьба» с агентами у нас ведется уже давно – при Николае Толстых, если помните, тоже были попытки. При этом регламент меняется постоянно.

Что касается Федорищева, пусть предоставят аргументы, ради бога. А огульно утверждать, что все агенты воруют деньги, судьи берут взятки, – неправильно. Опять же, если есть цифры, которые он хочет показать, то это вопросы к руководителям клубов. Если бы это говорил условный Вячеслав Колосков или кто-то еще, давно находящийся в футболе, отношение было бы иным. А тут человек только пришел, решил сразу поменять правила игры, что-то кому-то показать», – сказал Сафонов.

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