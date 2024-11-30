Прогноз Сафонова на матч «Краснодар» – «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак».

«Создается впечатление, что «Краснодар» испытывает физический спад. «Спартак» же после матча с «Локомотивом» выглядит в хорошей форме.

Прогноз: 1:1», – написал Сафонов.

Встреча состоится завтра, 1 декабря.

Для «Спартака» это последний гостевой матч в 2024 году.

«Краснодар» идет 2-м в таблице, «Спартак» – 4-м.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE