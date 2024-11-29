Директор «Ростова» ответил, повлияло ли на клуб падение курса рубля

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, в какой валюте футболисты получают зарплату.

На этой неделе произошло резкое падение курса рубля.

Доллар достигал отметки в 114 рублей.

Сейчас 1 доллар стоит 109 рублей.

«Не могу прокомментировать, влияет ли рост курса доллара и евро на зарплату футболистов «Ростова». У нас рублeвые зарплаты. Только у одного-двух иностранцев зарплата привязана к валюте. А у остальных всe в рублях.

Честно, не готов это обсуждать, об этом надо разговаривать с генеральным директором. Я сам контракты не готовлю. Не знаю, как они выглядят в завершающей стадии», – заявил Рыскин.

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