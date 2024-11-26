27 ноября на стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» примет «Лилль» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Ожидается, что матч станет решающим для обеих команд, которые борются за выход в плей-офф турнира.

«Болонья»

«Болонья» после 4 туров набирает 1 очко и замыкает группу. Команда набрала форму в Серии А, но в Лиге чемпионов испытывает проблемы с результативностью. В последних 5 играх «Болонья» забила 6 голов, но при этом пропустила 6. Лучший бомбардир клуба Риккардо Орсолини с 5 голами будет стараться вести команду вперед. Несмотря на плохие результаты в Лиге чемпионов, дома «Болонья» демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей на своем стадионе.

Последние матчи «Болоньи»:

«Лилль» показывает стабильные результаты в Лиге чемпионов, набрав 7 очков после 4 туров. Команда забивает в среднем 1.40 гола за матч и пропускает 0.80. В последних 5 играх «Лилль» забил 7 голов, а пропустил 4. Отличная защита и хорошая результативность позволили «Лиллю» не проигрывать в 11 последних матчах. Джонатан Дэвид, лучший бомбардир команды с 11 голами, продолжает лидировать в атаке.

Последние матчи «Лилля»:

Личные встречи

История очных встреч команд ограничивается лишь редкими товарищескими матчами, и поэтому на эту встречу они не имеют прямого влияния.

Последние встречи:

Нет личных встреч

Статистика

«Болонья»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Лилль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Болонья» – «Лилль»

Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать, что «Лилль» будет фаворитом в этом матче. Несмотря на домашнюю поддержку, «Болонья» испытывает проблемы с обороной и не может победить в последних играх Лиги чемпионов. «Лилль» выглядит сильнее как в атаке, так и в обороне, что делает его более вероятным победителем в этом противостоянии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лилля» – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обычный тотал (1X) – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа «Лилля» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

В этом матче «Лилль» имеет больше шансов на победу, но не стоит ожидать разгрома. Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Лилля» за 7.00.

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