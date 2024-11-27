27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
17
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
80
Фаббиан
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
27
Даллинга
7
Орсолини
4-1-1-3-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
17
Мукау
21
Андре
11
Сахрауи
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
4
Пош
3
Хольм
3
Хольм
4
Пош
14
Ндой
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Ндой
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
80
Фаббиан
9
Кастро
9
Кастро
80
Фаббиан
20
Фернандес-Пардо
5
Баккер
5
Баккер
20
Фернандес-Пардо
12
Менье
2
Манди
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
10
Харальдссон
10
Харальдссон
17
Мукау
11
Сахрауи
27
Жегрова
27
Жегрова
11
Сахрауи
Остались в запасе
Болонья
Лилль
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Болонья - Лилль
3
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
9
Офсайды
6
2
Количество передач
511
391
Сейвы
6
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Лилля», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»