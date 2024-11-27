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  • «Болонья» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Болонья» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 21:50
Болонья
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
63' Д. Лукуми
44' Н. Мукау 66' Н. Мукау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
17
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
80
Фаббиан
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
27
Даллинга
7
Орсолини
4-1-1-3-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
17
Мукау
21
Андре
11
Сахрауи
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
4
Пош
3
Хольм
3
Хольм
4
Пош
14
Ндой
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Ндой
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
80
Фаббиан
9
Кастро
9
Кастро
80
Фаббиан
20
Фернандес-Пардо
5
Баккер
5
Баккер
20
Фернандес-Пардо
12
Менье
2
Манди
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
10
Харальдссон
10
Харальдссон
17
Мукау
11
Сахрауи
27
Жегрова
27
Жегрова
11
Сахрауи
Остались в запасе
Болонья
Лилль
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Болонья - Лилль
3
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
9
Офсайды
6
2
Количество передач
511
391
Сейвы
6
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Лилля», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Лилль»

«Болонья» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лилль Болонья
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