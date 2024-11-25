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    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «ПСЖ», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «ПСЖ», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    26 ноября на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» принимает «ПСЖ» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Обе команды находятся в хорошей форме, но именно этот матч может определить их положение в группе.

    «Бавария»

    «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге и демонстрирует стабильную игру в Лиге чемпионов. Победа над «Бенфикой» (1:0) обеспечила мюнхенцам важные очки. Харри Кейн находится в великолепной форме, забив 20 голов в 17 матчах сезона.

    Сильной стороной команды является их оборона: «Бавария» не пропускает в 5 последних играх. Атака также эффективна, с 12 голами за этот же период. Успешная история матчей против «ПСЖ» добавляет уверенности хозяевам.

    Последние матчи «Баварии»:

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея 4 очка. Несмотря на хорошие результаты в Лиге 1, команда не может найти стабильность на европейской арене. Брэдли Барколя, забивший 10 голов в сезоне, остается ключевой фигурой атаки.

    Оборона парижан часто допускает ошибки, что подтверждает пропуск в 3 из 5 последних матчей. Однако атакующая линия продолжает работать стабильно, забивая в среднем 2.4 гола за игру.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    Личные встречи

    В последних трех очных встречах «Бавария» побеждала, причем дважды оставляя свои ворота сухими. Однако «ПСЖ» исторически часто доставляет проблемы немцам, забивая в большинстве матчей.

    Статистика

    «Бавария»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 0
    • Серия побед: 6 матчей подряд

    «ПСЖ»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия побед: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Бавария» – «ПСЖ»

    Матч обещает быть напряженным. «Бавария» выглядит сильнее благодаря своей надежной обороне и сыгранности в атаке. «ПСЖ» может оказать сопротивление, но их нестабильность в обороне делает немцев явными фаворитами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев с минимальными шансами на сухой матч.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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