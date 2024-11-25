26 ноября на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» принимает «ПСЖ» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Обе команды находятся в хорошей форме, но именно этот матч может определить их положение в группе.
«Бавария»
«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге и демонстрирует стабильную игру в Лиге чемпионов. Победа над «Бенфикой» (1:0) обеспечила мюнхенцам важные очки. Харри Кейн находится в великолепной форме, забив 20 голов в 17 матчах сезона.
Сильной стороной команды является их оборона: «Бавария» не пропускает в 5 последних играх. Атака также эффективна, с 12 голами за этот же период. Успешная история матчей против «ПСЖ» добавляет уверенности хозяевам.
Последние матчи «Баварии»:
- «Бавария» 3:0 «Аугсбург»
- «Санкт-Паули» 0:1 «Бавария»
- «Бавария» 1:0 «Бенфика»
- «Бавария» 3:0 «Унион Берлин»
- «Майнц» 0:4 «Бавария»
«ПСЖ»
«ПСЖ» занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея 4 очка. Несмотря на хорошие результаты в Лиге 1, команда не может найти стабильность на европейской арене. Брэдли Барколя, забивший 10 голов в сезоне, остается ключевой фигурой атаки.
Оборона парижан часто допускает ошибки, что подтверждает пропуск в 3 из 5 последних матчей. Однако атакующая линия продолжает работать стабильно, забивая в среднем 2.4 гола за игру.
Последние матчи «ПСЖ»:
Личные встречи
В последних трех очных встречах «Бавария» побеждала, причем дважды оставляя свои ворота сухими. Однако «ПСЖ» исторически часто доставляет проблемы немцам, забивая в большинстве матчей.
Статистика
«Бавария»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 0
- Серия побед: 6 матчей подряд
«ПСЖ»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия побед: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Бавария» – «ПСЖ»
Матч обещает быть напряженным. «Бавария» выглядит сильнее благодаря своей надежной обороне и сыгранности в атаке. «ПСЖ» может оказать сопротивление, но их нестабильность в обороне делает немцев явными фаворитами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Баварии» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев с минимальными шансами на сухой матч.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 8.50.
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