26 ноября на Национальном стадионе пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Миланом». Итальянская команда является фаворитом встречи, но хозяева постараются оказать сопротивление за счет своей результативности.

«Слован»

«Слован» занимает последнее место в группе, не набрав очков в первых четырех турах. Команда страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 2.25 гола за матч. Тем не менее, атакующая линия под руководством Тиграна Барсегяна действует успешно – 11 голов в последних пяти играх подтверждают это.

Последние матчи «Слована»:

«Милан»

«Милан» уверенно движется в группе, имея 6 очков. Команда одержала важную победу над «Реалом» в прошлом туре (3:1). Однако нестабильность в защите остается проблемой, что видно из 6 пропущенных голов в последних пяти играх. Кристиан Пулишич, с 7 голами в сезоне, является ключевой фигурой в атаке.

Последние матчи «Милана»:

Личные встречи

Команды никогда ранее не встречались, что добавляет неопределенности и интриги к предстоящей игре.

Статистика

«Слован»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Пропускает в 6 последних матчах

«Милан»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Слован» – «Милан»

«Милан» имеет все шансы одержать победу за счет более высокого класса и опыта в еврокубках. Однако «Слован» может воспользоваться нестабильностью гостей в обороне и забить хотя бы один гол. Вероятен результативный матч с преимуществом итальянской команды.

Рекомендации для ставок:

Победа «Милана» – коэффициент 1.45

– коэффициент 1.45 Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.45.

Прогноз на точный счет

Итальянская команда выглядит способной уверенно справиться с соперником.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 9.50.

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