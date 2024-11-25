26 ноября на Национальном стадионе пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Миланом». Итальянская команда является фаворитом встречи, но хозяева постараются оказать сопротивление за счет своей результативности.
«Слован»
«Слован» занимает последнее место в группе, не набрав очков в первых четырех турах. Команда страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 2.25 гола за матч. Тем не менее, атакующая линия под руководством Тиграна Барсегяна действует успешно – 11 голов в последних пяти играх подтверждают это.
Последние матчи «Слована»:
- «Кошице» 1:1 «Слован»
- «Слован» 3:1 «Скалица»
- «Слован» 1:4 «Динамо Загреб»
- «Подбрезова» 1:3 «Слован»
- «Скалица» 2:3 «Слован»
«Милан»
«Милан» уверенно движется в группе, имея 6 очков. Команда одержала важную победу над «Реалом» в прошлом туре (3:1). Однако нестабильность в защите остается проблемой, что видно из 6 пропущенных голов в последних пяти играх. Кристиан Пулишич, с 7 голами в сезоне, является ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «Милана»:
- «Милан» 0:0 «Ювентус»
- «Кальяри» 3:3 «Милан»
- «Реал Мадрид» 1:3 «Милан»
- «Монца» 0:1 «Милан»
- «Милан» 0:2 «Наполи»
Личные встречи
Команды никогда ранее не встречались, что добавляет неопределенности и интриги к предстоящей игре.
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Пропускает в 6 последних матчах
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Слован» – «Милан»
«Милан» имеет все шансы одержать победу за счет более высокого класса и опыта в еврокубках. Однако «Слован» может воспользоваться нестабильностью гостей в обороне и забить хотя бы один гол. Вероятен результативный матч с преимуществом итальянской команды.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Милана» – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.45.
Прогноз на точный счет
Итальянская команда выглядит способной уверенно справиться с соперником.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 9.50.
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