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    • Прогноз на точный счет матча «Слован» – «Милан», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Слован» – «Милан», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    26 ноября на Национальном стадионе пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Миланом». Итальянская команда является фаворитом встречи, но хозяева постараются оказать сопротивление за счет своей результативности.

    «Слован»

    «Слован» занимает последнее место в группе, не набрав очков в первых четырех турах. Команда страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 2.25 гола за матч. Тем не менее, атакующая линия под руководством Тиграна Барсегяна действует успешно – 11 голов в последних пяти играх подтверждают это.

    Последние матчи «Слована»:

    • «Кошице» 1:1 «Слован»
    • «Слован» 3:1 «Скалица»
    • «Слован» 1:4 «Динамо Загреб»
    • «Подбрезова» 1:3 «Слован»
    • «Скалица» 2:3 «Слован»

    «Милан»

    «Милан» уверенно движется в группе, имея 6 очков. Команда одержала важную победу над «Реалом» в прошлом туре (3:1). Однако нестабильность в защите остается проблемой, что видно из 6 пропущенных голов в последних пяти играх. Кристиан Пулишич, с 7 голами в сезоне, является ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Милана»:

    Личные встречи

    Команды никогда ранее не встречались, что добавляет неопределенности и интриги к предстоящей игре.

    Статистика

    «Слован»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Пропускает в 6 последних матчах

    «Милан»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

    Прогноз на матч «Слован» – «Милан»

    «Милан» имеет все шансы одержать победу за счет более высокого класса и опыта в еврокубках. Однако «Слован» может воспользоваться нестабильностью гостей в обороне и забить хотя бы один гол. Вероятен результативный матч с преимуществом итальянской команды.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Милана» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.45.

    Прогноз на точный счет

    Итальянская команда выглядит способной уверенно справиться с соперником.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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