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  • «Слован» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

«Слован» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 19:35
Слован
26.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 3
Завершен
Милан
24' Т. Барсегян 88' Н. Марчелли
21' К. Пулишич 68' Р. Леау 71' Т. Абрахам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
(К) ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Марко Толич
АП
8
Артур Гайдош
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-4-2
71
Такац
17
Медведев
4
Вут
4
Кашия
28
Блэкмен
12
Байрич
88
Саввидис
11
Барсегян
33
Куцка
93
Мецоко
13
Стрелец
4-2-2-2
16
Меньян
2
Калабрия
31
Павлович
23
Томори
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
18
Абрахам
19
Окафор
93
Мецоко
77
Игнатенко
77
Игнатенко
93
Мецоко
4
Вут
10
Марчелли
10
Марчелли
4
Вут
33
Куцка
10
Толич
10
Толич
33
Куцка
88
Саввидис
21
Мак
21
Мак
88
Саввидис
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
19
Окафор
27
Леау
27
Леау
19
Окафор
24
Фофана
80
Муса
80
Муса
24
Фофана
Остались в запасе
Слован
Милан
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Слован - Милан
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
306
570
Сейвы
2
0
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Милана», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован»«Милан»

«Слован» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Милан Слован
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