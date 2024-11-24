25 ноября на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» состоится матч между аутсайдерами Серии А – «Венеция» и «Лечче». Обе команды ведут борьбу за выживание, и встреча обещает быть напряженной.

«Венеция»

«Венеция» замыкает турнирную таблицу с 8 очками. Команда демонстрирует слабую игру в защите, пропуская в семи последних матчах подряд. Однако атака команды, возглавляемая Йоэлем Похьянпало (4 гола), показывает неплохие результаты: 6 голов в последних пяти матчах.

На домашнем поле «Венеция» выступает неудачно, но сумела обыграть «Удинезе» (3:2) в недавней встрече. Тем не менее, проблемы в обороне не позволяют рассчитывать на уверенные победы.

Последние матчи «Венеции»:

«Лечче»

«Лечче» занимает 18-е место с 9 очками. Команда проигрывает в четырех последних выездных матчах, показывая слабую форму. Лучший бомбардир Никола Крстович забил три гола за 13 игр, но этого недостаточно для улучшения позиций в турнирной таблице.

Атака гостей забила всего два гола за пять последних матчей, но оборона остается основной проблемой команды: девять пропущенных мячей за тот же период.

Последние матчи «Лечче»:

Личные встречи

Исторически матчи между «Венецией» и «Лечче» проходят напряженно. «Лечче» не проигрывает в 11 из 12 последних встреч, но на поле «Венеции» хозяева выглядят увереннее, не уступив в пяти из шести последних матчей.

Последние встречи:

«Лечче» 1:1 «Венеция» (Серия B)

«Венеция» 1:0 «Лечче» (Серия B)

«Венеция» 2:3 «Лечче» (Серия B)

Статистика

«Венеция»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Пропускает в 7 последних матчах

«Лечче»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Проигрывает в 4 последних выездных матчах

Прогноз на матч «Венеция» – «Лечче»

Обе команды находятся в кризисе, но «Венеция» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю и более стабильной атаке. «Лечче» продолжает слабую выездную серию, что снижает их шансы на успех. Ожидается равный матч с минимальным перевесом в пользу хозяев.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.10

– коэффициент 3.10 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – результативная ничья.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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