25 ноября на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» состоится матч между аутсайдерами Серии А – «Венеция» и «Лечче». Обе команды ведут борьбу за выживание, и встреча обещает быть напряженной.
«Венеция»
«Венеция» замыкает турнирную таблицу с 8 очками. Команда демонстрирует слабую игру в защите, пропуская в семи последних матчах подряд. Однако атака команды, возглавляемая Йоэлем Похьянпало (4 гола), показывает неплохие результаты: 6 голов в последних пяти матчах.
На домашнем поле «Венеция» выступает неудачно, но сумела обыграть «Удинезе» (3:2) в недавней встрече. Тем не менее, проблемы в обороне не позволяют рассчитывать на уверенные победы.
Последние матчи «Венеции»:
- «Венеция» 1:2 «Парма»
- «Интер» 1:0 «Венеция»
- «Венеция» 3:2 «Удинезе»
- «Монца» 2:2 «Венеция»
- «Венеция» 0:2 «Аталанта»
«Лечче»
«Лечче» занимает 18-е место с 9 очками. Команда проигрывает в четырех последних выездных матчах, показывая слабую форму. Лучший бомбардир Никола Крстович забил три гола за 13 игр, но этого недостаточно для улучшения позиций в турнирной таблице.
Атака гостей забила всего два гола за пять последних матчей, но оборона остается основной проблемой команды: девять пропущенных мячей за тот же период.
Последние матчи «Лечче»:
- «Лечче» 1:1 «Эмполи»
- «Болонья» 1:0 «Лечче»
- «Лечче» 1:0 «Верона»
- «Наполи» 1:0 «Лечче»
- «Лечче» 0:6 «Фиорентина»
Личные встречи
Исторически матчи между «Венецией» и «Лечче» проходят напряженно. «Лечче» не проигрывает в 11 из 12 последних встреч, но на поле «Венеции» хозяева выглядят увереннее, не уступив в пяти из шести последних матчей.
Последние встречи:
- «Лечче» 1:1 «Венеция» (Серия B)
- «Венеция» 1:0 «Лечче» (Серия B)
- «Венеция» 2:3 «Лечче» (Серия B)
Статистика
«Венеция»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Пропускает в 7 последних матчах
«Лечче»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Проигрывает в 4 последних выездных матчах
Прогноз на матч «Венеция» – «Лечче»
Обе команды находятся в кризисе, но «Венеция» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю и более стабильной атаке. «Лечче» продолжает слабую выездную серию, что снижает их шансы на успех. Ожидается равный матч с минимальным перевесом в пользу хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – результативная ничья.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!