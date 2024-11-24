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    • Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Лечче», Серия А, 25 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Лечче», Серия А, 25 ноября 2024 года

    25 ноября на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» состоится матч между аутсайдерами Серии А – «Венеция» и «Лечче». Обе команды ведут борьбу за выживание, и встреча обещает быть напряженной.

    «Венеция»

    «Венеция» замыкает турнирную таблицу с 8 очками. Команда демонстрирует слабую игру в защите, пропуская в семи последних матчах подряд. Однако атака команды, возглавляемая Йоэлем Похьянпало (4 гола), показывает неплохие результаты: 6 голов в последних пяти матчах.

    На домашнем поле «Венеция» выступает неудачно, но сумела обыграть «Удинезе» (3:2) в недавней встрече. Тем не менее, проблемы в обороне не позволяют рассчитывать на уверенные победы.

    Последние матчи «Венеции»:

    «Лечче»

    «Лечче» занимает 18-е место с 9 очками. Команда проигрывает в четырех последних выездных матчах, показывая слабую форму. Лучший бомбардир Никола Крстович забил три гола за 13 игр, но этого недостаточно для улучшения позиций в турнирной таблице.

    Атака гостей забила всего два гола за пять последних матчей, но оборона остается основной проблемой команды: девять пропущенных мячей за тот же период.

    Последние матчи «Лечче»:

    Личные встречи

    Исторически матчи между «Венецией» и «Лечче» проходят напряженно. «Лечче» не проигрывает в 11 из 12 последних встреч, но на поле «Венеции» хозяева выглядят увереннее, не уступив в пяти из шести последних матчей.

    Последние встречи:

    • «Лечче» 1:1 «Венеция» (Серия B)
    • «Венеция» 1:0 «Лечче» (Серия B)
    • «Венеция» 2:3 «Лечче» (Серия B)

    Статистика

    «Венеция»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Пропускает в 7 последних матчах

    «Лечче»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Проигрывает в 4 последних выездных матчах

    Прогноз на матч «Венеция» – «Лечче»

    Обе команды находятся в кризисе, но «Венеция» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю и более стабильной атаке. «Лечче» продолжает слабую выездную серию, что снижает их шансы на успех. Ожидается равный матч с минимальным перевесом в пользу хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – результативная ничья.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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