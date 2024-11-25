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  • «Венеция» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

«Венеция» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

25 ноября 2024, 21:35
Венеция
25.11.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Лечче
70' П. Доргу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К) ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Исса Думбия
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
4-4-1-1
1
Станкович
33
Шверко
30
Свобода
21
Идзес
7
Дзампано
77
Эллертссон
41
Кавилья
6
Бусио
32
Дункан
11
Ористанио
20
Похьянпало
3-2-3-1-1
30
Фальконе
24
Жилберт
25
Галло
4
Гашпар
6
Башкиротто
17
Доргу
29
Кулибали
20
Рамадани
24
Рафья
50
Пьеротти
90
Крстович
7
Дзампано
5
Хапс
5
Хапс
7
Дзампано
41
Кавилья
10
Йебоа
10
Йебоа
41
Кавилья
77
Эллертссон
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Эллертссон
33
Шверко
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
33
Шверко
20
Похьянпало
9
Раймондо
9
Раймондо
20
Похьянпало
50
Пьеротти
18
Жан
18
Жан
50
Пьеротти
20
Рамадани
77
Каба
77
Каба
20
Рамадани
24
Рафья
21
Хельгасон
21
Хельгасон
24
Рафья
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
Остались в запасе
Венеция
Лечче
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Венеция - Лечче
1
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
16
Офсайды
2
1
Количество передач
527
340
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Лечче», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Лечче»

«Венеция» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Венеция
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