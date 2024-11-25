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Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Лечче», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Лечче»