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    • Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 12-го тура Премьер-лиги Англии между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем». Команды находятся в диаметрально противоположных частях турнирной таблицы, и «Ливерпуль» является явным фаворитом встречи.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в таблице с 4 очками после 11 туров. Команда явно испытывает серьезные проблемы, особенно в обороне – в последних 5 матчах они пропустили 8 голов. Атакующая линия также не демонстрирует стабильности: несмотря на 6 забитых голов в последних 5 играх, этого недостаточно для положительных результатов. Лучший бомбардир команды – Кэмерон Арчер, на счету которого 4 гола в 13 матчах.

    Последняя игра завершилась поражением от «Вулверхэмптона» со счетом 2:0, что лишь подчеркнуло слабость защиты. «Саутгемптон» пропускает в 13 из 15 последних матчей, и эта статистика вызывает беспокойство перед встречей с одной из самых результативных команд лиги.

    Последние матчи «Саутгемптона»:

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает 1-е место в Премьер-лиге с 28 очками после 11 туров. Команда не проигрывает уже 7 матчей подряд и демонстрирует отличную форму как в атаке, так и в защите. Мохамед Салах, лучший бомбардир команды, забил 10 мячей в 17 матчах, и его вклад в атакующую игру «Ливерпуля» огромен.

    В последних 5 матчах «Ливерпуль» забил 13 голов, что подчeркивает их высокую результативность. Оборона тоже показывает хорошие результаты, пропуская в среднем 1 гол за игру. Команда стабильно забивает в каждом матче, и ожидается, что их атака продолжит демонстрировать свою мощь и против «Саутгемптона».

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    Личные встречи

    «Ливерпуль» доминирует в последних личных встречах с «Саутгемптоном», не проигрывая в 6 последних матчах. Также стоит отметить, что «Ливерпуль» стабильно забивает в матчах против «Саутгемптона», и их результативность позволяет ожидать ещe одной уверенной победы.

    Последние встречи:

    • «Ливерпуль» 3:0 «Саутгемптон»
    • «Саутгемптон» 4:4 «Ливерпуль»
    • «Ливерпуль» 3:1 «Саутгемптон»

    Статистика

    «Саутгемптон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без побед: 4 очка после 11 туров

    «Ливерпуль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» выглядит явным фаворитом матча, учитывая их текущую форму, высокий уровень результативности и уверенную игру в обороне. «Саутгемптон», напротив, демонстрирует нестабильность и слабость в защите, что делает их шансы на положительный результат крайне низкими. Ожидается, что «Ливерпуль» добьется комфортной победы, при этом их атака сможет обеспечить два или более забитых гола.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.85
    • «Ливерпуль» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

    Рекомендация: точный счет 3:1 за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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