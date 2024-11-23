24 ноября на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 12-го тура Премьер-лиги Англии между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем». Команды находятся в диаметрально противоположных частях турнирной таблицы, и «Ливерпуль» является явным фаворитом встречи.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в таблице с 4 очками после 11 туров. Команда явно испытывает серьезные проблемы, особенно в обороне – в последних 5 матчах они пропустили 8 голов. Атакующая линия также не демонстрирует стабильности: несмотря на 6 забитых голов в последних 5 играх, этого недостаточно для положительных результатов. Лучший бомбардир команды – Кэмерон Арчер, на счету которого 4 гола в 13 матчах.

Последняя игра завершилась поражением от «Вулверхэмптона» со счетом 2:0, что лишь подчеркнуло слабость защиты. «Саутгемптон» пропускает в 13 из 15 последних матчей, и эта статистика вызывает беспокойство перед встречей с одной из самых результативных команд лиги.

Последние матчи «Саутгемптона»:

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает 1-е место в Премьер-лиге с 28 очками после 11 туров. Команда не проигрывает уже 7 матчей подряд и демонстрирует отличную форму как в атаке, так и в защите. Мохамед Салах, лучший бомбардир команды, забил 10 мячей в 17 матчах, и его вклад в атакующую игру «Ливерпуля» огромен.

В последних 5 матчах «Ливерпуль» забил 13 голов, что подчeркивает их высокую результативность. Оборона тоже показывает хорошие результаты, пропуская в среднем 1 гол за игру. Команда стабильно забивает в каждом матче, и ожидается, что их атака продолжит демонстрировать свою мощь и против «Саутгемптона».

Последние матчи «Ливерпуля»:

Личные встречи

«Ливерпуль» доминирует в последних личных встречах с «Саутгемптоном», не проигрывая в 6 последних матчах. Также стоит отметить, что «Ливерпуль» стабильно забивает в матчах против «Саутгемптона», и их результативность позволяет ожидать ещe одной уверенной победы.

Последние встречи:

«Ливерпуль» 3:0 «Саутгемптон»

«Саутгемптон» 4:4 «Ливерпуль»

«Ливерпуль» 3:1 «Саутгемптон»

Статистика

«Саутгемптон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без побед: 4 очка после 11 туров

«Ливерпуль»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выглядит явным фаворитом матча, учитывая их текущую форму, высокий уровень результативности и уверенную игру в обороне. «Саутгемптон», напротив, демонстрирует нестабильность и слабость в защите, что делает их шансы на положительный результат крайне низкими. Ожидается, что «Ливерпуль» добьется комфортной победы, при этом их атака сможет обеспечить два или более забитых гола.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.70

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.85

«Ливерпуль» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

Рекомендация: точный счет 3:1 за коэффициент 8.00.

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