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  • «Саутгемптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 15:50
Саутгемптон
24.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
42' А. Армстронг 56' М. Фернандеш
30' Д. Собослаи 65' М. Салах 83' М. Салах (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К) ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
3-1-3-3
29
МакКарти
4
Харвуд-Беллис
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
4
Даунс
10
Фрейзер
18
Фернандеш
20
Диблинг
30
Онуачу
10
Армстронг
10
Лаллана
4-2-3-1
1
Келлехер
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
29
Нуньес
10
Фрейзер
28
Сугавара
28
Сугавара
10
Фрейзер
30
Онуачу
18
Угочукву
18
Угочукву
30
Онуачу
10
Лаллана
18
Арибо
18
Арибо
10
Лаллана
10
Армстронг
9
Арчер
9
Арчер
10
Армстронг
29
Нуньес
3
Эндо
3
Эндо
29
Нуньес
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
3
4
Всего ударов по воротам
7
27
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
10
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
359
583
Сейвы
8
3
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.28
2.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Ливерпуля», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон»«Ливерпуль»

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Саутгемптон
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