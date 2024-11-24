24.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
3-1-3-3
29
МакКарти
4
Харвуд-Беллис
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
4
Даунс
10
Фрейзер
18
Фернандеш
20
Диблинг
30
Онуачу
10
Армстронг
10
Лаллана
4-2-3-1
1
Келлехер
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
29
Нуньес
10
Фрейзер
28
Сугавара
28
Сугавара
10
Фрейзер
30
Онуачу
18
Угочукву
18
Угочукву
30
Онуачу
10
Лаллана
18
Арибо
18
Арибо
10
Лаллана
10
Армстронг
9
Арчер
9
Арчер
10
Армстронг
29
Нуньес
3
Эндо
3
Эндо
29
Нуньес
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
3
4
Всего ударов по воротам
7
27
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
10
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
359
583
Сейвы
8
3
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.28
2.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Ливерпуля», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «SportCast».
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Источник: «Бомбардир»