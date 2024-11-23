Стартовал 2-й круг РПЛ, жеребьевка Лиги наций, Карпин ответил Дзюбе и другие новости

Результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций

«Интер Майами» определился с новым тренером – это бывший партер Месси по клубу и сборной

Черданцев решил закончить перепалку с Карпиным

«Рубин» разгромил «Акрон» с Дзюбой в 16-м туре РПЛ

«Монако» выиграл благодаря первому голевому действию Головина в этом сезоне

911-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от домашнего поражения

Аршавин определил причины игрового кризиса Соболева

Месси объявил о планах вернуться в Барселону

Карпин ответил на призыв Дзюбы забыть все обиды

Сафонов отстоял на ноль в пятом матче за «ПСЖ»

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