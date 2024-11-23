Стартовал 2-й круг РПЛ, жеребьевка Лиги наций, Карпин ответил Дзюбе и другие новости

Результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций
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«Рубин» разгромил «Акрон» с Дзюбой в 16-м туре РПЛ
«Монако» выиграл благодаря первому голевому действию Головина в этом сезоне
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