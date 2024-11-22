Месси объявил о планах вернуться в Барселону

Лионель Месси подтвердил, что планирует жить в Барселоне после завершения карьеры.

«Собираемся вернуться в Барселону в будущем. Дети, жена, все мы очень скучаем по этому городу. У нас там остались друзья, много всего.

Мои дети – каталонцы. Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу.

Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, но наше намерение – жить в Барселоне, потому что это наш дом», – заявил Месси.

Сейчас нападающий выступает за «Интер» из Майами.

До этого он провел два сезона в «ПСЖ».

Месси покинул «Барсу» в 2021 году в связи с истечением срока контракта.

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