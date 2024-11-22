Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Киев – «Черноморец», Премьер-лига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Киев – «Черноморец», Премьер-лига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Украины между «Динамо» Киев и «Черноморцем». Команды находятся в разной форме и имеют различные задачи на текущий сезон, что делает этот матч особенно интересным для анализа.

    «Динамо» Киев

    «Динамо» Киев уверенно возглавляет турнирную таблицу с 32 очками после 12 туров. Команда демонстрирует мощную атакующую игру – 10 голов в последних 5 матчах, а лучший бомбардир – Владислав Ванат, забивший 7 голов в 15 матчах, активно поддерживает команду впереди. «Динамо» Киев не проигрывает уже 13 матчей подряд в рамках Премьер-лиги, что подчеркивает их стабильность и уверенность в своих силах.

    Однако стоит обратить внимание на слабую оборону «Динамо» – в последних 5 играх они пропустили 9 голов, что говорит о проблемах в защите, особенно против команд, которые активно используют контратаки. Тем не менее, киевляне забивают в каждом матче, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

    Последние матчи «Динамо» Киев:

    «Черноморец» Одесса

    «Черноморец» находится на 13-м месте в турнирной таблице с 12 очками. Команда не выигрывает в четырех последних матчах, и их результаты оставляют желать лучшего – всего 4 гола за последние 5 игр. Лучший бомбардир команды, Денис Янаков, забил всего 2 гола в 13 матчах, что подчеркивает недостаточную эффективность в атаке.

    Оборона «Черноморца» также демонстрирует слабые результаты, пропуская в среднем 1 гол за матч в последних 5 играх. Команда не может выиграть в последних 12 гостевых матчах Премьер-лиги, что негативно сказывается на их шансах в предстоящей игре против лидера чемпионата.

    Последние матчи «Черноморца»:

    Личные встречи

    «Динамо» Киев доминирует в личных встречах с «Черноморцем», не проигрывая в 8 из 10 последних матчей на домашнем стадионе. Более того, «Динамо» забивает в каждом из последних 29 матчей против «Черноморца», что подчеркивает их превосходство в атаке. В последних очных встречах «Динамо» Киев одержало минимальную победу (1:0) в марте 2024 года, что также свидетельствует о предпочтении киевлян в этом противостоянии.

    Последние встречи:

    • «Динамо» Киев 1:0 «Черноморец»
    • «Черноморец» 3:2 «Динамо» Киев
    • «Динамо» Киев 2:3 «Черноморец»

    Статистика

    «Динамо» Киев:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия без поражений: 13 матчей подряд

    «Черноморец»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без побед: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Черноморец»

    «Динамо» Киев является явным фаворитом матча, учитывая их текущую форму и статистику личных встреч. Команда показывает уверенную игру в атаке, и, несмотря на проблемы в обороне, их результативность позволяет рассчитывать на победу в этой игре. «Черноморец», напротив, испытывает сложности как в атаке, так и в защите, что снижает их шансы на положительный результат в этой встрече. Ожидается, что «Динамо» Киев добьется победы с разницей в два мяча, возможно, пропустив один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Киев с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

    Рекомендация: точный счет 3:1 за коэффициент 7.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 