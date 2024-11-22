23 ноября на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Украины между «Динамо» Киев и «Черноморцем». Команды находятся в разной форме и имеют различные задачи на текущий сезон, что делает этот матч особенно интересным для анализа.

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев уверенно возглавляет турнирную таблицу с 32 очками после 12 туров. Команда демонстрирует мощную атакующую игру – 10 голов в последних 5 матчах, а лучший бомбардир – Владислав Ванат, забивший 7 голов в 15 матчах, активно поддерживает команду впереди. «Динамо» Киев не проигрывает уже 13 матчей подряд в рамках Премьер-лиги, что подчеркивает их стабильность и уверенность в своих силах.

Однако стоит обратить внимание на слабую оборону «Динамо» – в последних 5 играх они пропустили 9 голов, что говорит о проблемах в защите, особенно против команд, которые активно используют контратаки. Тем не менее, киевляне забивают в каждом матче, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

Последние матчи «Динамо» Киев:

«Динамо» Киев 2:1 «Полесье»

«Динамо» Киев 0:4 «Ференцварош» (Лига Европы)

«Динамо» Киев 5:2 «Ингулец»

«Ворскла» 1:2 «Динамо» Киев (Кубок)

«Динамо» Киев 1:1 «Шахтер»

«Черноморец» Одесса

«Черноморец» находится на 13-м месте в турнирной таблице с 12 очками. Команда не выигрывает в четырех последних матчах, и их результаты оставляют желать лучшего – всего 4 гола за последние 5 игр. Лучший бомбардир команды, Денис Янаков, забил всего 2 гола в 13 матчах, что подчеркивает недостаточную эффективность в атаке.

Оборона «Черноморца» также демонстрирует слабые результаты, пропуская в среднем 1 гол за матч в последних 5 играх. Команда не может выиграть в последних 12 гостевых матчах Премьер-лиги, что негативно сказывается на их шансах в предстоящей игре против лидера чемпионата.

Последние матчи «Черноморца»:

Личные встречи

«Динамо» Киев доминирует в личных встречах с «Черноморцем», не проигрывая в 8 из 10 последних матчей на домашнем стадионе. Более того, «Динамо» забивает в каждом из последних 29 матчей против «Черноморца», что подчеркивает их превосходство в атаке. В последних очных встречах «Динамо» Киев одержало минимальную победу (1:0) в марте 2024 года, что также свидетельствует о предпочтении киевлян в этом противостоянии.

Последние встречи:

«Динамо» Киев 1:0 «Черноморец»

«Черноморец» 3:2 «Динамо» Киев

«Динамо» Киев 2:3 «Черноморец»

Статистика

«Динамо» Киев:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без поражений: 13 матчей подряд

«Черноморец»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без побед: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Черноморец»

«Динамо» Киев является явным фаворитом матча, учитывая их текущую форму и статистику личных встреч. Команда показывает уверенную игру в атаке, и, несмотря на проблемы в обороне, их результативность позволяет рассчитывать на победу в этой игре. «Черноморец», напротив, испытывает сложности как в атаке, так и в защите, что снижает их шансы на положительный результат в этой встрече. Ожидается, что «Динамо» Киев добьется победы с разницей в два мяча, возможно, пропустив один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» Киев с форой (-1.5) – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Рекомендация: точный счет 3:1 за коэффициент 7.00.

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