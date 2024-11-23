23.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
3-3-2-1-1
1
Бущан
40
Биловар
32
Михавко
4
Попов
2
Вивчаренко
6
Бражко
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Ванат
3-1-3-1-1
1
Рудько
3
Кисиль
15
Лацабидзе
86
Удод
6
Белошевский
8
66
Сигеев
24
Джарджу
7
Петряк
9
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
22
Кабаев
15
Рубчинский
15
Рубчинский
22
Кабаев
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
20
Караваев
9
Волошин
9
Волошин
20
Караваев
33
33
6
Белошевский
28
Габелок
28
Габелок
6
Белошевский
66
Сигеев
90
Шевцов
90
Шевцов
66
Сигеев
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо К - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Черноморца», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»