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  • «Динамо» Киев – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Динамо» Киев – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 15:20
Динамо К
23.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
16' В. Ванат 69' В. Буяльский 88' В. Рубчинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бущан
40
Биловар
32
Михавко
4
Попов
2
Вивчаренко
6
Бражко
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Ванат
3-1-3-1-1
1
Рудько
3
Кисиль
15
Лацабидзе
86
Удод
6
Белошевский
8
66
Сигеев
24
Джарджу
7
Петряк
9
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
22
Кабаев
15
Рубчинский
15
Рубчинский
22
Кабаев
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
20
Караваев
9
Волошин
9
Волошин
20
Караваев
33
33
6
Белошевский
28
Габелок
28
Габелок
6
Белошевский
66
Сигеев
90
Шевцов
90
Шевцов
66
Сигеев
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо К - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Черноморца», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Черноморец»

«Динамо» Киев – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Черноморец Динамо К
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