23 ноября на стадионе Ворскла имени А. Бутовского состоится матч 14-го тура чемпионата Украины между «Ворсклой» и «ЛНЗ». Обе команды подходят к этой игре с разными задачами и ожиданиями, что делает противостояние интересным и непредсказуемым.

«Ворскла»

После 13 туров «Ворскла» занимает 12-е место в турнирной таблице с 13 очками. Команда показывает неоднозначные результаты, а их атакующая линия далека от стабильности – всего 4 гола в последних 5 матчах. Лучший бомбардир «Ворсклы» – Самсон Ономиго, забивший 3 мяча в 13 играх.

«Ворскла» смогла добиться важной победы в последнем туре, обыграв «Черноморец» (1:0), что может вселить уверенность в игроков. Тем не менее, команда сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Также важно отметить, что «Ворскла» пропускает в 8 из последних 10 матчей, что свидетельствует о неустойчивости их защитной линии.

Последние матчи «Ворсклы»:

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» занимает 6-е место с 18 очками и демонстрирует более уверенную игру по сравнению с «Ворсклой». Команда забивает в среднем 1.40 гола за игру и также отличается эффективной атакой в последних матчах – 7 голов в последних 5 играх. Однако, оборона «ЛНЗ» остаeтся уязвимой, команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах, что подчеркивает их уязвимость в защите.

Недавнее поражение от «Оболони» (0:1) может негативно сказаться на настроении команды, но в предыдущих играх «ЛНЗ» удалось обыграть «Зарю» (2:1) и «Ингулец» (2:0), что говорит об их потенциале против команд середины таблицы.

Последние матчи «ЛНЗ»:

Личные встречи

В двух последних встречах между этими командами «ЛНЗ» одержал одну победу (1:0) и один матч завершился вничью (0:0). Это свидетельствует о том, что матчи между «Ворсклой» и «ЛНЗ», как правило, проходят в упорной борьбе и с низкой результативностью. Обе команды имеют тенденцию играть осторожно в очных встречах, что может также повлиять на предстоящий матч.

Последние встречи:

«ЛНЗ» 1:0 «Ворскла»

«Ворскла» 0:0 «ЛНЗ»

Статистика

«Ворскла»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия пропущенных голов: в 8 из 10 матчей

«ЛНЗ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия пропущенных голов: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Ворскла» – «ЛНЗ»

Матч обещает быть достаточно напряжeнным, учитывая текущую форму обеих команд и их статистику. «ЛНЗ» выглядит предпочтительнее благодаря более эффективной атаке и лучшим результатам в последних играх. Однако их проблемы в обороне могут дать «Ворскле» возможность реализовать хотя бы один голевой момент, особенно играя на домашнем поле. Ожидается, что «ЛНЗ» сможет добиться положительного результата, но с минимальным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа «ЛНЗ» или ничья (Х2) – коэффициент 1.50

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

Рекомендация: точный счет 1:1 за коэффициент 6.50.

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