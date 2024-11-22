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    • Прогноз на точный счет матча «Ворскла» – «ЛНЗ», Премьер-лига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ворскла» – «ЛНЗ», Премьер-лига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе Ворскла имени А. Бутовского состоится матч 14-го тура чемпионата Украины между «Ворсклой» и «ЛНЗ». Обе команды подходят к этой игре с разными задачами и ожиданиями, что делает противостояние интересным и непредсказуемым.

    «Ворскла»

    После 13 туров «Ворскла» занимает 12-е место в турнирной таблице с 13 очками. Команда показывает неоднозначные результаты, а их атакующая линия далека от стабильности – всего 4 гола в последних 5 матчах. Лучший бомбардир «Ворсклы» – Самсон Ономиго, забивший 3 мяча в 13 играх.

    «Ворскла» смогла добиться важной победы в последнем туре, обыграв «Черноморец» (1:0), что может вселить уверенность в игроков. Тем не менее, команда сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Также важно отметить, что «Ворскла» пропускает в 8 из последних 10 матчей, что свидетельствует о неустойчивости их защитной линии.

    Последние матчи «Ворсклы»:

    «ЛНЗ»

    «ЛНЗ» занимает 6-е место с 18 очками и демонстрирует более уверенную игру по сравнению с «Ворсклой». Команда забивает в среднем 1.40 гола за игру и также отличается эффективной атакой в последних матчах – 7 голов в последних 5 играх. Однако, оборона «ЛНЗ» остаeтся уязвимой, команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах, что подчеркивает их уязвимость в защите.

    Недавнее поражение от «Оболони» (0:1) может негативно сказаться на настроении команды, но в предыдущих играх «ЛНЗ» удалось обыграть «Зарю» (2:1) и «Ингулец» (2:0), что говорит об их потенциале против команд середины таблицы.

    Последние матчи «ЛНЗ»:

    Личные встречи

    В двух последних встречах между этими командами «ЛНЗ» одержал одну победу (1:0) и один матч завершился вничью (0:0). Это свидетельствует о том, что матчи между «Ворсклой» и «ЛНЗ», как правило, проходят в упорной борьбе и с низкой результативностью. Обе команды имеют тенденцию играть осторожно в очных встречах, что может также повлиять на предстоящий матч.

    Последние встречи:

    • «ЛНЗ» 1:0 «Ворскла»

    • «Ворскла» 0:0 «ЛНЗ»

    Статистика

    «Ворскла»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия пропущенных голов: в 8 из 10 матчей

    «ЛНЗ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия пропущенных голов: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Ворскла» – «ЛНЗ»

    Матч обещает быть достаточно напряжeнным, учитывая текущую форму обеих команд и их статистику. «ЛНЗ» выглядит предпочтительнее благодаря более эффективной атаке и лучшим результатам в последних играх. Однако их проблемы в обороне могут дать «Ворскле» возможность реализовать хотя бы один голевой момент, особенно играя на домашнем поле. Ожидается, что «ЛНЗ» сможет добиться положительного результата, но с минимальным преимуществом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ЛНЗ» или ничья (Х2) – коэффициент 1.50
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Рекомендация: точный счет 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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