23 ноября на «Бай-Арене» «Байер» встретится с «Хайденхаймом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в поисках побед: хозяева хотят вернуться в зону Лиги чемпионов, а гости – избежать попадания в зону вылета.

«Байер»

«Байер» занимает 4-е место с 17 очками. Команда в последнее время испытывает трудности: три ничьи подряд в Бундеслиге и тяжелое поражение от «Ливерпуля» (0:4) в Лиге чемпионов. Однако на своем поле «Байер» демонстрирует уверенную игру. Лучший бомбардир команды Виктор Бонифасе (8 голов) продолжает быть главным звеном в атаке. Основные проблемы команды связаны с нестабильной обороной, что делает матчи «Байера» результативными для обеих сторон.

Последние матчи «Байера»:

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» занимает 14-е место с 10 очками. Команда находится в неудачной серии из пяти матчей без побед в Бундеслиге, однако смогла одержать победу в Лиге Конференций над «Хартсом» (2:0). Основная проблема – слабая оборона: 6 пропущенных голов за последние пять игр. В атаке команда также нестабильна, с редкими яркими вспышками. Марвин Пирингер (5 голов) выделяется на фоне общего спада.

Последние матчи «Хайденхайма»:

Личные встречи

«Байер» уверенно выступает в матчах против «Хайденхайма», победив в двух последних играх. В сентябре 2023 года команда выиграла со счетом 4:1, продемонстрировав превосходство в атаке.

Последние встречи:

«Хайденхайм» 1:2 «Байер»

«Байер» 4:1 «Хайденхайм»

«Хайденхайм» 2:1 «Байер»

Статистика

«Байер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без поражений дома: 3 матча

«Хайденхайм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без побед в Бундеслиге: 5 матчей

Прогноз на матч «Байер» – «Хайденхайм»

Обе команды стремятся набрать важные очки, однако «Байер» выглядит явным фаворитом благодаря более сильному составу и домашнему преимуществу. Ожидается, что хозяева доминируют на поле и не оставят шансов «Хайденхайму», однако гости могут забить, учитывая проблемы «Байера» в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Байера» – коэффициент 1.45

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.45.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев при результативной игре обеих сторон.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 9.00.

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