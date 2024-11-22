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    • Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Хайденхайм», Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Хайденхайм», Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на «Бай-Арене» «Байер» встретится с «Хайденхаймом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в поисках побед: хозяева хотят вернуться в зону Лиги чемпионов, а гости – избежать попадания в зону вылета.

    «Байер»

    «Байер» занимает 4-е место с 17 очками. Команда в последнее время испытывает трудности: три ничьи подряд в Бундеслиге и тяжелое поражение от «Ливерпуля» (0:4) в Лиге чемпионов. Однако на своем поле «Байер» демонстрирует уверенную игру. Лучший бомбардир команды Виктор Бонифасе (8 голов) продолжает быть главным звеном в атаке. Основные проблемы команды связаны с нестабильной обороной, что делает матчи «Байера» результативными для обеих сторон.

    Последние матчи «Байера»:

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» занимает 14-е место с 10 очками. Команда находится в неудачной серии из пяти матчей без побед в Бундеслиге, однако смогла одержать победу в Лиге Конференций над «Хартсом» (2:0). Основная проблема – слабая оборона: 6 пропущенных голов за последние пять игр. В атаке команда также нестабильна, с редкими яркими вспышками. Марвин Пирингер (5 голов) выделяется на фоне общего спада.

    Последние матчи «Хайденхайма»:

    Личные встречи

    «Байер» уверенно выступает в матчах против «Хайденхайма», победив в двух последних играх. В сентябре 2023 года команда выиграла со счетом 4:1, продемонстрировав превосходство в атаке.

    Последние встречи:

    • «Хайденхайм» 1:2 «Байер»
    • «Байер» 4:1 «Хайденхайм»
    • «Хайденхайм» 2:1 «Байер»

    Статистика

    «Байер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия без поражений дома: 3 матча

    «Хайденхайм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без побед в Бундеслиге: 5 матчей

    Прогноз на матч «Байер» – «Хайденхайм»

    Обе команды стремятся набрать важные очки, однако «Байер» выглядит явным фаворитом благодаря более сильному составу и домашнему преимуществу. Ожидается, что хозяева доминируют на поле и не оставят шансов «Хайденхайму», однако гости могут забить, учитывая проблемы «Байера» в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Байера» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.45.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев при результативной игре обеих сторон.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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