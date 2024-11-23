23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
3-3-1-2-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
6
Дорш
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Бек
17
Хонзак
18
Пьеринджер
24
Гарсия
13
Артур
13
Артур
24
Гарсия
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
7
Вирц
11
Терье
11
Терье
7
Вирц
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
15
Мэлони
20
Кербер
20
Кербер
15
Мэлони
18
Пьеринджер
10
Ваннер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
6
Дорш
7
Сиенза
7
Сиенза
6
Дорш
21
Бек
31
Конте
31
Конте
21
Бек
17
Хонзак
29
Кауфманн
29
Кауфманн
17
Хонзак
Остались в запасе
Байер
Хайденхайм
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Байер - Хайденхайм
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
947
251
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Хайденхайма», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»