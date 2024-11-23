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  • «Байер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Байер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 16:20
Байер
23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
5 : 2
Завершен
Хайденхайм
30' Э. Паласиос 32' П. Шик 52' П. Шик 71' П. Шик 82' Г. Джака
10' Н. Дорш 21' М. Хонзак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
3-3-1-2-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
6
Дорш
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Бек
17
Хонзак
18
Пьеринджер
24
Гарсия
13
Артур
13
Артур
24
Гарсия
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
7
Вирц
11
Терье
11
Терье
7
Вирц
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
15
Мэлони
20
Кербер
20
Кербер
15
Мэлони
18
Пьеринджер
10
Ваннер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
6
Дорш
7
Сиенза
7
Сиенза
6
Дорш
21
Бек
31
Конте
31
Конте
21
Бек
17
Хонзак
29
Кауфманн
29
Кауфманн
17
Хонзак
Остались в запасе
Байер
Хайденхайм
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Байер - Хайденхайм
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
947
251
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Хайденхайма», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Хайденхайм»

Байер – Хайденхайм матч 23 ноября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Байер
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