19 ноября на стадионе Край Быстрице в Подгорице сборная Черногории встретится с Турцией в рамках 6-го тура Лиги наций. Турция уверенно лидирует в группе, а Черногория пытается выйти из череды неудач и завершить турнир на положительной ноте.

Черногория

Сборная Черногории переживает трудные времена в Лиге наций, занимая последнее место в группе без очков после пяти туров. В прошлом матче Черногория проиграла Исландии (0:2), продлив серию поражений до семи матчей. За последние пять игр команда забила лишь один гол, пропустив при этом восемь. Нападающий Стеван Йоветич, лучший бомбардир команды, оказался лишен достаточной поддержки, что сказалось на результативности. Оборона также демонстрирует слабые результаты, не справляясь с атаками соперников.

Последние матчи Черногории:

Черногория 0:2 Исландия

Уэльс 1:0 Черногория

Турция 1:0 Черногория

Черногория 1:2 Уэльс

Исландия 2:0 Черногория

Турция

Турция уверенно лидирует в группе, набрав 11 очков после пяти туров, и остается непобежденной на протяжении последних пяти матчей в турнире. В предыдущей игре против Уэльса (0:0) турецкая команда удержала свои позиции на вершине. Турецкая сборная демонстрирует хорошую результативность, забив 8 голов за последние пять игр, а также надежную оборону, пропустив всего 3 мяча. Керем Актюркоглу, лучший бомбардир Турции с 10 голами, продолжает быть важной частью атакующих действий команды.

Последние матчи Турции:

Турция 0:0 Уэльс

Исландия 2:4 Турция

Турция 1:0 Черногория

Турция 3:1 Исландия

Уэльс 0:0 Турция

Личные встречи

Турция имеет явное преимущество в последних встречах с Черногорией, не проигрывая в пяти последних матчах против этого соперника. В октябре 2024 года Турция уже победила Черногорию со счетом 1:0. В личных встречах Турция стабильно забивает Черногории, и это добавляет им уверенности перед предстоящей встречей.

Последние личные встречи:

Турция 1:0 Черногория (Лига наций, 11.10.2024)

Черногория 1:2 Турция (квалификация ЧМ, 16.11.2021)

Турция 2:2 Черногория (квалификация ЧМ, 01.09.2021)

Статистика

Черногория:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Черногория проигрывает в последних 7 матчах.

Турция:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Турция не проигрывает в последних пяти матчах.

Прогноз на матч Черногория – Турция

С учетом текущей формы команд Турция является явным фаворитом встречи. Черногория испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, тогда как Турция демонстрирует стабильную игру в защите и эффективности в нападении. Ожидается, что Турция возьмет контроль над матчем и одержит победу.

Рекомендации для ставок:

Победа Турции – коэффициент 1.60

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа Турции за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа Турции со счетом 2:0, учитывая их хорошую оборону и слабую атаку Черногории.

Рекомендация: 2:0 в пользу Турции за коэффициент 7.00.

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