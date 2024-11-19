19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа B4, 6 тур
Лига наций, группа B4, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Черногория
Черногория
3-1-2-4
13
6
Тучи
5
Вуячич
15
Шипчич
22
Лончар
11
Вукотич
8
Янкович
10
Йоветич
9
Крстович
16
4
Вукчевич
4-3-2-1
1
Гюнок
22
Айхан
3
Демирал
4
Топджу
13
Эльмали
6
Кекчю
5
Йокушлу
19
Акгюн
10
Гюлер
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
11
Вукотич
14
Куц
14
Куц
11
Вукотич
10
Йоветич
4
Брнович
4
Брнович
10
Йоветич
16
18
Камай
18
Камай
16
4
Топджу
4
Акайдын
4
Акайдын
4
Топджу
13
Эльмали
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
13
Эльмали
5
Йокушлу
16
Юкшек
16
Юкшек
5
Йокушлу
19
Акгюн
21
Йилмаз
21
Йилмаз
19
Акгюн
22
Айхан
20
Кылыксой
20
Кылыксой
22
Айхан
Остались в запасе
Черногория
Турция
1
Милан Миятович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Роберт Гьелай
ЛЗ
18
Марко Бакич
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
2
Милан Вушурович
ПВ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
26
Ясин Озкан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Догукан Хасполат
ОП
9
Энес Унал
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Роберт Гьелай
ЛЗ
18
Марко Бакич
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
2
Милан Вушурович
ПВ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
26
Ясин Озкан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Догукан Хасполат
ОП
9
Энес Унал
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Черногория - Турция
5
5
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
6
Офсайды
4
0
Количество передач
209
524
Сейвы
4
3
Точность передач %
63
83
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Смотреть прямую трансляцию матча Черногория против Турции, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Турция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»