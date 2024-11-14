15 ноября на Хэмпден Парк сборные Шотландии и Хорватии встретятся в рамках пятого тура Лиги наций. Команды занимают разные позиции в турнирной таблице: Шотландия борется за первую победу, а Хорватия продолжает борьбу за лидерство.
Шотландия
Шотландия пока не нашла свою игру в этом турнире, набрав всего одно очко за четыре тура и занимая последнее место в группе. Команда демонстрирует низкую результативность – всего четыре забитых гола в последних пяти играх (в среднем 0.8 за матч). Скотт Мактоминей, лучший бомбардир с 11 голами за сборную, является ключевым игроком, однако команде не удается реализовать свои моменты. Шотландия не побеждает в восьми матчах подряд, и их игра в обороне также далека от идеала, что подтверждается восемью пропущенными голами за последние пять матчей.
Последние матчи Шотландии:
- Шотландия 0:0 Португалия
- Хорватия 2:1 Шотландия
- Португалия 2:1 Шотландия
- Шотландия 2:3 Польша
- Шотландия 0:1 Венгрия
Хорватия
Сборная Хорватии выступает более уверенно, занимая второе место в группе с семью очками. Команда стабильно забивает: в последних пяти матчах они отличились восемь раз (в среднем 1.6 за игру). Андрей Крамарич с 11 голами в 33 матчах лидирует в атаке. В последней игре против Польши хорваты сыграли в результативную ничью 3:3, продемонстрировав свою атакующую мощь, но также уязвимость в защите. Хорватия пропускает практически в каждом матче (семь голов в последних пяти встречах), что может сыграть на руку Шотландии, особенно на домашнем стадионе.
Последние матчи Хорватии:
- Польша 3:3 Хорватия
- Хорватия 2:1 Шотландия
- Хорватия 1:0 Польша
- Португалия 2:1 Хорватия
- Хорватия 1:1 Италия
Личные встречи
В последних матчах против Хорватии Шотландия испытывала трудности, проиграв два последних поединка, включая встречу в октябре этого года (2:1 в пользу Хорватии). Однако в большинстве очных встреч команды демонстрировали упорную борьбу, нередко завершая матчи ничейными результатами. Хорватия не выигрывает у Шотландии с крупным преимуществом, что позволяет предполагать, что предстоящая игра снова будет проходить в плотной борьбе.
Статистика
Шотландия
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Шотландия не выигрывает в 8 последних матчах
Хорватия
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Хорватия не проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз на матч Шотландия – Хорватия
Хорватия, судя по текущей форме, имеет все шансы продолжить серию без поражений и удержать преимущество. Команда показывает более сбалансированную игру и способна реализовать свои моменты. Шотландия, несмотря на домашнее поле и поддержку болельщиков, вряд ли сумеет добыть первую победу, учитывая их слабую реализацию и проблемы в обороне. Хорватия, вероятно, будет контролировать ход встречи, но недостатки в защите могут позволить хозяевам поля забить.
Рекомендации для ставок:
- Победа Хорватии – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа Хорватии за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа Хорватии с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу Хорватии за коэффициент 8.00.
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