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    • Прогноз на точный счет матча Шотландия – Хорватия, Лига наций, 15 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Шотландия – Хорватия, Лига наций, 15 ноября 2024 года

    15 ноября на Хэмпден Парк сборные Шотландии и Хорватии встретятся в рамках пятого тура Лиги наций. Команды занимают разные позиции в турнирной таблице: Шотландия борется за первую победу, а Хорватия продолжает борьбу за лидерство.

    Шотландия

    Шотландия пока не нашла свою игру в этом турнире, набрав всего одно очко за четыре тура и занимая последнее место в группе. Команда демонстрирует низкую результативность – всего четыре забитых гола в последних пяти играх (в среднем 0.8 за матч). Скотт Мактоминей, лучший бомбардир с 11 голами за сборную, является ключевым игроком, однако команде не удается реализовать свои моменты. Шотландия не побеждает в восьми матчах подряд, и их игра в обороне также далека от идеала, что подтверждается восемью пропущенными голами за последние пять матчей.

    Последние матчи Шотландии:

    • Шотландия 0:0 Португалия
    • Хорватия 2:1 Шотландия
    • Португалия 2:1 Шотландия
    • Шотландия 2:3 Польша
    • Шотландия 0:1 Венгрия

    Хорватия

    Сборная Хорватии выступает более уверенно, занимая второе место в группе с семью очками. Команда стабильно забивает: в последних пяти матчах они отличились восемь раз (в среднем 1.6 за игру). Андрей Крамарич с 11 голами в 33 матчах лидирует в атаке. В последней игре против Польши хорваты сыграли в результативную ничью 3:3, продемонстрировав свою атакующую мощь, но также уязвимость в защите. Хорватия пропускает практически в каждом матче (семь голов в последних пяти встречах), что может сыграть на руку Шотландии, особенно на домашнем стадионе.

    Последние матчи Хорватии:

    • Польша 3:3 Хорватия
    • Хорватия 2:1 Шотландия
    • Хорватия 1:0 Польша
    • Португалия 2:1 Хорватия
    • Хорватия 1:1 Италия

    Личные встречи

    В последних матчах против Хорватии Шотландия испытывала трудности, проиграв два последних поединка, включая встречу в октябре этого года (2:1 в пользу Хорватии). Однако в большинстве очных встреч команды демонстрировали упорную борьбу, нередко завершая матчи ничейными результатами. Хорватия не выигрывает у Шотландии с крупным преимуществом, что позволяет предполагать, что предстоящая игра снова будет проходить в плотной борьбе.

    Статистика

    Шотландия

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Шотландия не выигрывает в 8 последних матчах

    Хорватия

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Хорватия не проигрывает в 3 последних матчах

    Прогноз на матч Шотландия – Хорватия

    Хорватия, судя по текущей форме, имеет все шансы продолжить серию без поражений и удержать преимущество. Команда показывает более сбалансированную игру и способна реализовать свои моменты. Шотландия, несмотря на домашнее поле и поддержку болельщиков, вряд ли сумеет добыть первую победу, учитывая их слабую реализацию и проблемы в обороне. Хорватия, вероятно, будет контролировать ход встречи, но недостатки в защите могут позволить хозяевам поля забить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Хорватии – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Хорватии за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа Хорватии с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Хорватии за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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