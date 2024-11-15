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  • Шотландия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Шотландия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

15 ноября 2024, 21:35
Шотландия
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хорватия
86' Д. МакГинн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Бен Доук
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Шотландия
21
Киран Сликер
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Коннор Бэррон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Галд
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-2-1
21
Гордон
3
Робертсон
15
Суттар
5
Хэнли
22
Ролстон
8
Гилмор
23
МакЛин
4
Мактоминей
11
Кристи
17
Доук
20
Конвей
3-2-4-1
23
Котарски
6
Шутало
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
18
Якич
17
Сучич
8
Ковачич
21
Сучич
16
Батурина
10
Модрич
9
Крамарич
5
Хэнли
16
Маккена
16
Маккена
5
Хэнли
23
МакЛин
7
МакГинн
7
МакГинн
23
МакЛин
17
Доук
17
Армстронг
17
Армстронг
17
Доук
11
Кристи
20
Галд
20
Галд
11
Кристи
20
Конвей
9
Дайкс
9
Дайкс
20
Конвей
9
Крамарич
15
Пашалич
15
Пашалич
9
Крамарич
16
Батурина
13
Влашич
13
Влашич
16
Батурина
21
Сучич
14
Перишич
14
Перишич
21
Сучич
18
Якич
20
Пьяца
20
Пьяца
18
Якич
Остались в запасе
Шотландия
Хорватия
21
Киран Сликер
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
21
Киран Сликер
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Шотландия - Хорватия
1
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
7
Офсайды
3
2
Количество передач
534
469
Сейвы
4
1
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча Шотландия против Хорватии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Хорватия

Шотландия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Хорватия Шотландия
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