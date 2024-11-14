15 ноября на стадионе «Эштадиу до Драгау» в Португалии состоится матч Лиги наций между лидирующей сборной Португалии и Польшей. Португалия, возглавляющая группу, уверенно идет по турниру, тогда как Польша испытывает трудности и старается выбраться из серии неудач.

Португалия

Сборная Португалии находится в отличной форме, набрав 10 очков за 4 тура и занимая первое место в группе. Защитная линия португальцев показывает высокий уровень стабильности: в последних пяти играх команда пропустила всего три гола (в среднем 0.6 за матч). Португалия также успешно справляется с атакующими задачами, забив 7 голов в последних пяти играх, и их лидер Криштиану Роналду, забивший 22 мяча в 34 играх за сборную, сохраняет форму и будет ключевой фигурой в атаке. Последний матч против Шотландии завершился нулевой ничьей, что может означать, что команда также способна держать оборону даже в сложных ситуациях.

Последние матчи Португалии:

Шотландия 0:0 Португалия

Польша 1:3 Португалия

Португалия 2:1 Шотландия

Португалия 2:1 Хорватия

Португалия 0:0 Франция (по пенальти 3:5)

Польша

Польская сборная сталкивается с непростой ситуацией, занимая третье место в группе с четырьмя очками и не одерживая побед в трех последних играх. Несмотря на это, команда демонстрирует атакующий потенциал, забивая в среднем 1.6 гола за игру, а лидер Роберт Левандовски (16 голов в 29 матчах) продолжает активно поддерживать атаку. Тем не менее, оборона Польши находится не в лучшем состоянии: 10 пропущенных голов в последних пяти матчах и отсутствие матчей на ноль указывают на проблемы в защите. В последней игре против Хорватии Польша сыграла в результативную ничью 3:3, но стабильность в защите остаeтся под вопросом.

Последние матчи Польши:

Польша 3:3 Хорватия

Польша 1:3 Португалия

Хорватия 1:0 Польша

Шотландия 2:3 Польша

Франция 1:1 Польша

Личные встречи

В последних шести очных встречах Польша ни разу не смогла победить Португалию, что добавляет дополнительное давление на гостей. Последняя встреча, прошедшая 12 октября 2024 года, завершилась со счетом 3:1 в пользу Португалии. Польша, тем не менее, стабильно забивает в матчах против этого соперника, что может быть важным фактором в предстоящем матче. Учитывая атакующую мощь обеих команд и уязвимость Польши в защите, Португалия имеет все шансы воспользоваться своими преимуществами на домашнем поле.

Статистика

Португалия

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 4 матча подряд

Польша

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Польша пропускает в 9 последних матчах подряд

Прогноз на матч Португалия – Польша

Португалия выглядит более сбалансированной и организованной командой как в обороне, так и в атаке. Португальцы будут стремиться использовать проблемы Польши в обороне, особенно на домашнем стадионе, где их атакующая мощь может проявиться особенно ярко. Польша, несмотря на боевой настрой, вероятно, не сможет удержать натиск соперника и допустит голы, но в атаке у нее также есть шансы на гол благодаря мастерству Левандовски.

Рекомендации для ставок:

Победа Португалии – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа Португалии с результатом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу Португалии за коэффициент 8.00.

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