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    • Прогноз на точный счет матча Португалия – Польша, Лига наций, 15 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Португалия – Польша, Лига наций, 15 ноября 2024 года

    15 ноября на стадионе «Эштадиу до Драгау» в Португалии состоится матч Лиги наций между лидирующей сборной Португалии и Польшей. Португалия, возглавляющая группу, уверенно идет по турниру, тогда как Польша испытывает трудности и старается выбраться из серии неудач.

    Португалия

    Сборная Португалии находится в отличной форме, набрав 10 очков за 4 тура и занимая первое место в группе. Защитная линия португальцев показывает высокий уровень стабильности: в последних пяти играх команда пропустила всего три гола (в среднем 0.6 за матч). Португалия также успешно справляется с атакующими задачами, забив 7 голов в последних пяти играх, и их лидер Криштиану Роналду, забивший 22 мяча в 34 играх за сборную, сохраняет форму и будет ключевой фигурой в атаке. Последний матч против Шотландии завершился нулевой ничьей, что может означать, что команда также способна держать оборону даже в сложных ситуациях.

    Последние матчи Португалии:

    • Шотландия 0:0 Португалия
    • Польша 1:3 Португалия
    • Португалия 2:1 Шотландия
    • Португалия 2:1 Хорватия
    • Португалия 0:0 Франция (по пенальти 3:5)

    Польша

    Польская сборная сталкивается с непростой ситуацией, занимая третье место в группе с четырьмя очками и не одерживая побед в трех последних играх. Несмотря на это, команда демонстрирует атакующий потенциал, забивая в среднем 1.6 гола за игру, а лидер Роберт Левандовски (16 голов в 29 матчах) продолжает активно поддерживать атаку. Тем не менее, оборона Польши находится не в лучшем состоянии: 10 пропущенных голов в последних пяти матчах и отсутствие матчей на ноль указывают на проблемы в защите. В последней игре против Хорватии Польша сыграла в результативную ничью 3:3, но стабильность в защите остаeтся под вопросом.

    Последние матчи Польши:

    • Польша 3:3 Хорватия
    • Польша 1:3 Португалия
    • Хорватия 1:0 Польша
    • Шотландия 2:3 Польша
    • Франция 1:1 Польша

    Личные встречи

    В последних шести очных встречах Польша ни разу не смогла победить Португалию, что добавляет дополнительное давление на гостей. Последняя встреча, прошедшая 12 октября 2024 года, завершилась со счетом 3:1 в пользу Португалии. Польша, тем не менее, стабильно забивает в матчах против этого соперника, что может быть важным фактором в предстоящем матче. Учитывая атакующую мощь обеих команд и уязвимость Польши в защите, Португалия имеет все шансы воспользоваться своими преимуществами на домашнем поле.

    Статистика

    Португалия

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 4 матча подряд

    Польша

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Польша пропускает в 9 последних матчах подряд

    Прогноз на матч Португалия – Польша

    Португалия выглядит более сбалансированной и организованной командой как в обороне, так и в атаке. Португальцы будут стремиться использовать проблемы Польши в обороне, особенно на домашнем стадионе, где их атакующая мощь может проявиться особенно ярко. Польша, несмотря на боевой настрой, вероятно, не сможет удержать натиск соперника и допустит голы, но в атаке у нее также есть шансы на гол благодаря мастерству Левандовски.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Португалии – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа Португалии с результатом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Португалии за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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