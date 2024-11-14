15 ноября на стадионе «Эштадиу до Драгау» в Португалии состоится матч Лиги наций между лидирующей сборной Португалии и Польшей. Португалия, возглавляющая группу, уверенно идет по турниру, тогда как Польша испытывает трудности и старается выбраться из серии неудач.
Португалия
Сборная Португалии находится в отличной форме, набрав 10 очков за 4 тура и занимая первое место в группе. Защитная линия португальцев показывает высокий уровень стабильности: в последних пяти играх команда пропустила всего три гола (в среднем 0.6 за матч). Португалия также успешно справляется с атакующими задачами, забив 7 голов в последних пяти играх, и их лидер Криштиану Роналду, забивший 22 мяча в 34 играх за сборную, сохраняет форму и будет ключевой фигурой в атаке. Последний матч против Шотландии завершился нулевой ничьей, что может означать, что команда также способна держать оборону даже в сложных ситуациях.
Последние матчи Португалии:
- Шотландия 0:0 Португалия
- Польша 1:3 Португалия
- Португалия 2:1 Шотландия
- Португалия 2:1 Хорватия
- Португалия 0:0 Франция (по пенальти 3:5)
Польша
Польская сборная сталкивается с непростой ситуацией, занимая третье место в группе с четырьмя очками и не одерживая побед в трех последних играх. Несмотря на это, команда демонстрирует атакующий потенциал, забивая в среднем 1.6 гола за игру, а лидер Роберт Левандовски (16 голов в 29 матчах) продолжает активно поддерживать атаку. Тем не менее, оборона Польши находится не в лучшем состоянии: 10 пропущенных голов в последних пяти матчах и отсутствие матчей на ноль указывают на проблемы в защите. В последней игре против Хорватии Польша сыграла в результативную ничью 3:3, но стабильность в защите остаeтся под вопросом.
Последние матчи Польши:
- Польша 3:3 Хорватия
- Польша 1:3 Португалия
- Хорватия 1:0 Польша
- Шотландия 2:3 Польша
- Франция 1:1 Польша
Личные встречи
В последних шести очных встречах Польша ни разу не смогла победить Португалию, что добавляет дополнительное давление на гостей. Последняя встреча, прошедшая 12 октября 2024 года, завершилась со счетом 3:1 в пользу Португалии. Польша, тем не менее, стабильно забивает в матчах против этого соперника, что может быть важным фактором в предстоящем матче. Учитывая атакующую мощь обеих команд и уязвимость Польши в защите, Португалия имеет все шансы воспользоваться своими преимуществами на домашнем поле.
Статистика
Португалия
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия без поражений: 4 матча подряд
Польша
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Польша пропускает в 9 последних матчах подряд
Прогноз на матч Португалия – Польша
Португалия выглядит более сбалансированной и организованной командой как в обороне, так и в атаке. Португальцы будут стремиться использовать проблемы Польши в обороне, особенно на домашнем стадионе, где их атакующая мощь может проявиться особенно ярко. Польша, несмотря на боевой настрой, вероятно, не сможет удержать натиск соперника и допустит голы, но в атаке у нее также есть шансы на гол благодаря мастерству Левандовски.
Рекомендации для ставок:
- Победа Португалии – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа Португалии с результатом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу Португалии за коэффициент 8.00.
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