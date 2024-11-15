15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A1, 5 тур
Лига наций, группа A1, 5 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
3-1-3-3
1
Кошта
19
Мендеш
4
Силва
2
Далот
13
Вейга
7
Леау
8
Фернандеш
17
Нету
7
Роналду
15
Невеш
10
Силва
3-4-1-1-1
1
Булка
5
Беднарек
15
Пиатковски
14
Кивиор
18
Берешиньски
3
Романчук
8
Урбански
21
Залевски
10
Зелински
20
Шиманьски
23
Пентек
19
Мендеш
5
Тавареш
5
Тавареш
19
Мендеш
10
Силва
5
Кошта
5
Кошта
10
Силва
15
Невеш
23
Витинья
23
Витинья
15
Невеш
7
Леау
11
Феликс
11
Феликс
7
Леау
17
Нету
16
Тринкау
16
Тринкау
17
Нету
5
Беднарек
15
Валюкевич
15
Валюкевич
5
Беднарек
23
Пентек
17
Козубал
17
Козубал
23
Пентек
Богуш
20
Марчук
20
Марчук
Богуш
7
Богуш
7
Богуш
18
Берешиньски
7
Каминьски
7
Каминьски
18
Берешиньски
8
Урбански
16
Букса
16
Букса
8
Урбански
Остались в запасе
Португалия
Польша
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
16
Отавио
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
16
Отавио
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Португалия - Польша
4
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
12
Офсайды
5
1
Количество передач
648
321
Сейвы
5
1
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Польши, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Польша
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»