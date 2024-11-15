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  • Португалия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Португалия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

15 ноября 2024, 21:35
Португалия
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A1, 5 тур
5 : 1
Завершен
Польша
59' Р. Леау 72' К. Роналду (П) 80' Б. Фернандеш 83' П. Нету 87' К. Роналду
88' Д. Марчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
10
Бернарду Силва
АП
15
Жоау Невеш
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Польша
1
Марцин Булка
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
3
Тарас Романчук
ОП
8
Каспер Урбански
ОП
10
Петр Зелински
(К) ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Саму Кошта
ОП
23
Витинья
ЦП
16
Отавио
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Польша
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Антони Козубал
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
20
Доминик Марчук
ЦП
7
Матеуш Богуш
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
3-1-3-3
1
Кошта
19
Мендеш
4
Силва
2
Далот
13
Вейга
7
Леау
8
Фернандеш
17
Нету
7
Роналду
15
Невеш
10
Силва
3-4-1-1-1
1
Булка
5
Беднарек
15
Пиатковски
14
Кивиор
18
Берешиньски
3
Романчук
8
Урбански
21
Залевски
10
Зелински
20
Шиманьски
23
Пентек
19
Мендеш
5
Тавареш
5
Тавареш
19
Мендеш
10
Силва
5
Кошта
5
Кошта
10
Силва
15
Невеш
23
Витинья
23
Витинья
15
Невеш
7
Леау
11
Феликс
11
Феликс
7
Леау
17
Нету
16
Тринкау
16
Тринкау
17
Нету
5
Беднарек
15
Валюкевич
15
Валюкевич
5
Беднарек
23
Пентек
17
Козубал
17
Козубал
23
Пентек
Богуш
20
Марчук
20
Марчук
Богуш
7
Богуш
7
Богуш
18
Берешиньски
7
Каминьски
7
Каминьски
18
Берешиньски
8
Урбански
16
Букса
16
Букса
8
Урбански
Остались в запасе
Португалия
Польша
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
16
Отавио
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
16
Отавио
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Португалия - Польша
4
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
12
Офсайды
5
1
Количество передач
648
321
Сейвы
5
1
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Польши, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Польша

Португалия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Польша Португалия
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