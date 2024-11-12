Черданцев предложил масштабную реформу российского футбола

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев предложил идеи реформирования РПЛ.

«Что можно изменить в нашем футболе на время отстранения?

Платить футболистам премиальными. У тебя есть базовый контракт – средний, небольшой. Но, чтоб заработать прям огромные деньги, ты зарабатываешь премиальные. Выиграл, голы забил – получаешь. Не выиграл, сыграл 0:0 – ничего не получаешь.

Но это невозможно, потому что должно быть коллегиальное решение. Ни один футболист в такую лигу не поедет. То, что я говорю, – это бред и утопия. Скажут мне: «Что ты несешь хрень?». Но это можно было бы сделать в рамках эксперимента.

Еще можно эксперимент по аналогии с Медиалигой. Договориться с УЕФА. Пока мы отстранены, можно мы поэкспериментируем? Они разрешат. И тогда мы добавляем очки не только за победы, но и за голы. Выиграл 3:1 – это не три очка, а шесть. Проиграл 1:3 – тебе не 0 очков, а минус два. Давайте поэкспериментируем, чтобы был стимул играть в атаку.

Это не такой уж и дикий бред», – сказал Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Черданцев комментирует футбол с прошлого века.

На «Матч ТВ» он ведет программу «После футбола».

Зарплата Черданцева – 1 миллион рублей в месяц.

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