Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, когда могут разрешить продажу пива на российских стадионах

    Стало известно, когда могут разрешить продажу пива на российских стадионах

    Госдума России рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах после Нового года.

    Таким образом, появление пенного напитка на футбольных аренах возможно уже в 2025 году.

    РФС рассчитывает благодаря этому пополнить бюджет на десятки миллионов рублей.

    • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива было одним из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Орлов оценил стремление Дзюбы сыграть за сборную России
    Ловчев объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом 3
    Агент Гурцкая раскрыл причину увольнения Амарала из «Спартака» 4
    Источник: Mash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1731342729
    РФС рассчитывает благодаря этому пополнить бюджет на десятки миллионов рублей.... Благодарные болельщики готовят десятки миллионов...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1731344746
    Да скоро разрешат - денег то в казне маловато.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 