Стало известно, когда могут разрешить продажу пива на российских стадионах

Госдума России рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах после Нового года.
Таким образом, появление пенного напитка на футбольных аренах возможно уже в 2025 году.
РФС рассчитывает благодаря этому пополнить бюджет на десятки миллионов рублей.
- Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
- Возвращение пива было одним из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.
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