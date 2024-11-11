Стало известно, когда могут разрешить продажу пива на российских стадионах

Госдума России рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах после Нового года.

Таким образом, появление пенного напитка на футбольных аренах возможно уже в 2025 году.

РФС рассчитывает благодаря этому пополнить бюджет на десятки миллионов рублей.

Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.

Возвращение пива было одним из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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