Черданцев рассказал о своем тренерском опыте: «Мы проиграли все матчи»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что однажды тренировал.

«Тренер – сложная профессия, не хотел бы им быть.

У меня был тренерский опыт 20 лет назад. Я с любительской командой участвовал в турнире. Мы проиграли все матчи. Я не проявил жесткость», – сказал Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Черданцев комментирует футбол с прошлого века.

Он 5 раз работал на финале Лиги чемпионов.

В юношестве Георгий играл в футбол на чемпионат Москвы.

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