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    • Черданцев рассказал о своем тренерском опыте: «Мы проиграли все матчи»

    Черданцев рассказал о своем тренерском опыте: «Мы проиграли все матчи»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что однажды тренировал.

    «Тренер – сложная профессия, не хотел бы им быть.

    У меня был тренерский опыт 20 лет назад. Я с любительской командой участвовал в турнире. Мы проиграли все матчи. Я не проявил жесткость», – сказал Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Черданцев комментирует футбол с прошлого века.
    • Он 5 раз работал на финале Лиги чемпионов.
    • В юношестве Георгий играл в футбол на чемпионат Москвы.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 11:58
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    Комментарии (2)
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    serglider
    1731244977
    Да, да... Играл в первенстве Москвы промтоварных и продуктовых предприятий... В любительской команде "Дрожжевак"))) Я то же в такой играл... Накануне мастер цеха подошел ко мне слесарю, забыл уже какого разряда и сказал, что завтра нужно сыграть за завод на первенстве предприятий города, за игру дают два отгула и премию))) С товарищами по команде, встретился первый раз прямо на стадионе, перед матчем. Треть состава была после сильного похмела, при чем и у нас и у соперников то же))) Наш капитан, которому было сильно за 40 лет, подтянул своего сына-вратаря, игрока местного юношеского Динамо))) Собственно благодаря ему мы и выиграли, со счетом 1:0. При чем, где-то ближе к перерыву, все настолько выдохлись, что ходили по полю пешком, а последн
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