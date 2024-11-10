Черданцев рассказал о своем тренерском опыте: «Мы проиграли все матчи»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что однажды тренировал.
«Тренер – сложная профессия, не хотел бы им быть.
У меня был тренерский опыт 20 лет назад. Я с любительской командой участвовал в турнире. Мы проиграли все матчи. Я не проявил жесткость», – сказал Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Черданцев комментирует футбол с прошлого века.
- Он 5 раз работал на финале Лиги чемпионов.
- В юношестве Георгий играл в футбол на чемпионат Москвы.
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