10 ноября 2024 года в 19:45 по московскому времени в рамках 15-го тура Премьер-лиги встретятся команды «Рубин» и «Краснодар».

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков за 14 матчей. У команды 5 побед, 3 ничьих и 6 поражений, разница мячей -5 (16 забито, 21 пропущено). Последние три игры:

«Краснодар» уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице с 36 очками после 14 матчей. Команда пока не знает поражений, имея 11 побед и 3 ничьих, разница мячей +25 (31 забито, 6 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

02.03.24: «Краснодар» – «Рубин» 1:1;

30.09.23: «Рубин» – «Краснодар» 0:2;

09.04.22: «Рубин» – «Краснодар» 0:1.

Прогноз на матч «Рубин» – «Краснодар»

Казанцы занимают место в середине турнирной таблицы и по большей части чередуют победы и поражения. «Краснодар» же довольно уверенно проводит отрезок из последних десяти матчей – команда выиграла 7 поединков и трижды потерпела поражение, к тому же, команда лидирует в РПЛ. Поставим на победу гостей (1.82).

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