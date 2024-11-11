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    • Лапочкин объяснил, почему гол «Краснодара» «Рубину» в концовке отменен верно

    Лапочкин объяснил, почему гол «Краснодара» «Рубину» в концовке отменен верно

    Бывший арбитр Сергей Лапочкин оценил эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).

    «По моему мнению, гол был отменен абсолютно справедливо. Сам по себе этот технический прием – подкат, когда ты его выполняешь, это уже определенный риск. Уже есть определенная доля безрассудства. И сама по себе игра в мяч вообще ни о чем не говорит. Важна манера вступления в это единоборство, скорость, насколько высоко находится нога и куда пошла эта нога после того, как она сыграет в мяч.

    Здесь Сперцян на огромной скорости впрыгивает, поднимает ногу на уровень колена, если бы нога стояла. Да, он касается мяча, но дальше он ничего не делает, не минимизирует этот контакт, ногу не одергивает, не кладет ее вниз, а просто поднимает выше и попадает в область голени. Для меня это фол, довольно‑таки открытый момент. Уже прошли те времена, когда главным было коснуться мяча. Это фол. VAR правильно вмешался», – сказал Лапочкин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    Semenycch
    1731338766
    Полностью солидарен! Подкат прямой ногой, шипами в колено однозначно нарушение правил и не важно сыграл в мяч или нет!
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    Янвapь 69
    1731339058
    Чудом отскочивший от уголовного дела Лапочкин отмазывает старую Вилковскую малину
    Ответить
    Интерес
    1731339084
    Любое действие,чреватое нанесением травмы,наказуемо.Никакой игровой целесообразности в этом не было,как и усилий по его предотвращению. Гол-цель игры,но не любой ценой.
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    erybov1965
    1731342810
    А какие времена прошли?Когда судьи судили справедливо?Скоро судьи линейкой будут отмеривать,нужные вещи,все на "если бы".
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