Лапочкин объяснил, почему гол «Краснодара» «Рубину» в концовке отменен верно

Бывший арбитр Сергей Лапочкин оценил эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).

На 87-й минуте судья Сергей Карасев отменил гол «Краснодара».

По мнению арбитра, Эдуард Сперцян фолил в штрафной.

«Краснодар» прервал победную серию в РПЛ из 11 матчей.

«По моему мнению, гол был отменен абсолютно справедливо. Сам по себе этот технический прием – подкат, когда ты его выполняешь, это уже определенный риск. Уже есть определенная доля безрассудства. И сама по себе игра в мяч вообще ни о чем не говорит. Важна манера вступления в это единоборство, скорость, насколько высоко находится нога и куда пошла эта нога после того, как она сыграет в мяч.

Здесь Сперцян на огромной скорости впрыгивает, поднимает ногу на уровень колена, если бы нога стояла. Да, он касается мяча, но дальше он ничего не делает, не минимизирует этот контакт, ногу не одергивает, не кладет ее вниз, а просто поднимает выше и попадает в область голени. Для меня это фол, довольно‑таки открытый момент. Уже прошли те времена, когда главным было коснуться мяча. Это фол. VAR правильно вмешался», – сказал Лапочкин.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов