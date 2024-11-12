Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Губерниев оценил решение Карасева отменить гол в ворота «Рубина»

    Губерниев оценил решение Карасева отменить гол в ворота «Рубина»

    Комментатор Дмитрий Губеринев высказался о матче 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1). Он назвал справедливым решение судейской бригады во вглаве с Сергеем Карасевым отменить гол, который Олакунле Олусегун забил в ворота казанцев на 87-й минуте.

    – Почему этот матч так сложился для «Краснодара»? Такое ощущение, что недооценили соперника.

    – А с чего вы взяли, что «Рубин» в нынешнем сезоне – это слабая команда? «Рубин» борется за шестeрку и отнюдь не в последних рядах, поэтому такие команды, как «Локомотив», «Краснодар» и, думаю, что и «Зенит», будут терять очки, и не только в споре с командами из топ-6 или топ-3.

    «Рубин» сначала забил, и «Краснодару» стоило больших усилий отыграться. Рахимов – человек, тонко понимающий в футболе, он «Краснодар» на атомы разобрал, поэтому хорошо ещe, что «Краснодар» не проиграл. В данной ситуации ничья – свидетельство того, что у нас умные тренеры, неплохие футболисты и непредсказуемый чемпионат.

    Что касается отменeнного гола, там же был VAR, они посмотрел и принял такое решение, основываясь на своeм видении. По-моему, отмена гола справедливая.

    • У казанцев в этой игре мяч забил Никола Чумич на 18-й минуте, у краснодарцев отличился Александр Черников на 53-й.
    • После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 37 очками. «Рубин» находится на 7-м месте с 19 баллами.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Губерниев предложил профессии отстраненному судье Безбородову 4
    Реакция Губерниева на отстранение Безбородова 4
    Губерниев пригласил Дзюбу в свою рок-группу 1
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1731402747
    "Краснодар" не "наВАРил "на победу в этом матче.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 