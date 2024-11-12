Губерниев оценил решение Карасева отменить гол в ворота «Рубина»

Комментатор Дмитрий Губеринев высказался о матче 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1). Он назвал справедливым решение судейской бригады во вглаве с Сергеем Карасевым отменить гол, который Олакунле Олусегун забил в ворота казанцев на 87-й минуте.

– Почему этот матч так сложился для «Краснодара»? Такое ощущение, что недооценили соперника.

– А с чего вы взяли, что «Рубин» в нынешнем сезоне – это слабая команда? «Рубин» борется за шестeрку и отнюдь не в последних рядах, поэтому такие команды, как «Локомотив», «Краснодар» и, думаю, что и «Зенит», будут терять очки, и не только в споре с командами из топ-6 или топ-3.

«Рубин» сначала забил, и «Краснодару» стоило больших усилий отыграться. Рахимов – человек, тонко понимающий в футболе, он «Краснодар» на атомы разобрал, поэтому хорошо ещe, что «Краснодар» не проиграл. В данной ситуации ничья – свидетельство того, что у нас умные тренеры, неплохие футболисты и непредсказуемый чемпионат.

Что касается отменeнного гола, там же был VAR, они посмотрел и принял такое решение, основываясь на своeм видении. По-моему, отмена гола справедливая.

У казанцев в этой игре мяч забил Никола Чумич на 18-й минуте, у краснодарцев отличился Александр Черников на 53-й.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 37 очками. «Рубин» находится на 7-м месте с 19 баллами.

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