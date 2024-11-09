Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Полесье», Украина, Премьер-лига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Полесье», Украина, Премьер-лига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе имени Валерия Лобановского «Динамо» Киев встретится с «Полесьем» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот матч станет важным испытанием для киевской команды, которая стремится укрепить свою лидерскую позицию, и для «Полесья», борющегося за высокие места.

    «Динамо» Киев

    «Динамо» лидирует в чемпионате с 29 очками и уверенно выступает в Премьер-лиге, где они не проигрывают уже 13 матчей подряд. За последнее время команда показала высокий уровень атаки, забив 8 голов в пяти матчах, несмотря на неудачи в Лиге Европы. Владислав Ванат стал ключевой фигурой в атаке с 6 голами за 14 матчей. Однако слабым местом остается защита: команда пропускает в 4 последних матчах подряд, что делает игру более напряженной.

    Последние матчи «Динамо» Киев:

    «Полесье»

    «Полесье» занимает 4-е место с 22 очками и показывает довольно стабильную игру, особенно в защите, пропуская лишь 3 гола за последние пять матчей. В атаке команда несколько сдала – 3 забитых мяча в последних пяти играх, но Александр Назаренко с 7 голами продолжает быть сильнейшим нападающим команды. Несмотря на это, «Полесье» не выигрывает в последних трех матчах чемпионата, что указывает на возможные проблемы с реализацией моментов.

    Последние матчи «Полесья»:

    Личные встречи

    История встреч показывает, что «Динамо» имеет преимущество. В прошлом сезоне киевляне выиграли домашний матч 3:0, что отражает их уверенность в играх на своем поле против «Полесья».

    Последние встречи:

    • «Динамо» Киев 3:0 «Полесье»
    • «Полесье» 3:2 «Динамо» Киев
    • «Динамо» Киев 5:1 «Полесье» (товарищеский матч)

    Статистика

    «Динамо» Киев

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия без поражений в Премьер-лиге: 13 матчей

    «Полесье»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без побед: 3 матча

    Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Полесье»

    С учетом атакующего потенциала «Динамо» и текущих проблем «Полесья» с реализацией, ожидается, что хозяева матча возьмут инициативу в свои руки и постараются забить как можно раньше. Однако стоит учитывать, что «Полесье» тоже способно на контратакующие действия и постарается воспользоваться слабостями в обороне киевлян.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Киев – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Динамо» Киев за коэффициент 1.45.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается уверенная победа «Динамо», с вероятным итоговым счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Динамо» за коэффициент 9.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 