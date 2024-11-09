10 ноября на стадионе имени Валерия Лобановского «Динамо» Киев встретится с «Полесьем» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот матч станет важным испытанием для киевской команды, которая стремится укрепить свою лидерскую позицию, и для «Полесья», борющегося за высокие места.
«Динамо» Киев
«Динамо» лидирует в чемпионате с 29 очками и уверенно выступает в Премьер-лиге, где они не проигрывают уже 13 матчей подряд. За последнее время команда показала высокий уровень атаки, забив 8 голов в пяти матчах, несмотря на неудачи в Лиге Европы. Владислав Ванат стал ключевой фигурой в атаке с 6 голами за 14 матчей. Однако слабым местом остается защита: команда пропускает в 4 последних матчах подряд, что делает игру более напряженной.
Последние матчи «Динамо» Киев:
- «Динамо» Киев 0:4 «Ференцварош»
- «Динамо» Киев 5:2 «Ингулец»
- «Ворскла» 1:2 «Динамо» Киев (Кубок)
- «Динамо» Киев 1:1 «Шахтер»
- «Рома» 1:0 «Динамо» Киев
«Полесье»
«Полесье» занимает 4-е место с 22 очками и показывает довольно стабильную игру, особенно в защите, пропуская лишь 3 гола за последние пять матчей. В атаке команда несколько сдала – 3 забитых мяча в последних пяти играх, но Александр Назаренко с 7 голами продолжает быть сильнейшим нападающим команды. Несмотря на это, «Полесье» не выигрывает в последних трех матчах чемпионата, что указывает на возможные проблемы с реализацией моментов.
Последние матчи «Полесья»:
- «Александрия» 1:0 «Полесье»
- «Полесье» 2:1 «Кривбасс» (Кубок)
- «Полесье» 1:1 «Колос»
- «Полесье» 0:0 «Левый берег»
- «Полесье» 0:0 «Верес» (товарищеский матч)
Личные встречи
История встреч показывает, что «Динамо» имеет преимущество. В прошлом сезоне киевляне выиграли домашний матч 3:0, что отражает их уверенность в играх на своем поле против «Полесья».
Последние встречи:
- «Динамо» Киев 3:0 «Полесье»
- «Полесье» 3:2 «Динамо» Киев
- «Динамо» Киев 5:1 «Полесье» (товарищеский матч)
Статистика
«Динамо» Киев
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия без поражений в Премьер-лиге: 13 матчей
«Полесье»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия без побед: 3 матча
Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Полесье»
С учетом атакующего потенциала «Динамо» и текущих проблем «Полесья» с реализацией, ожидается, что хозяева матча возьмут инициативу в свои руки и постараются забить как можно раньше. Однако стоит учитывать, что «Полесье» тоже способно на контратакующие действия и постарается воспользоваться слабостями в обороне киевлян.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Динамо» Киев – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Динамо» Киев за коэффициент 1.45.
Прогноз на точный счет
Ожидается уверенная победа «Динамо», с вероятным итоговым счетом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Динамо» за коэффициент 9.00.
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