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  • «Динамо» Киев – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Динамо» Киев – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 17:50
Динамо К
10.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Полесье
22' В. Ванат 27' А. Ярмоленко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
16
Дячук
4
Попов
18
Тымчик
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-2-1-3-1
23
Волынец
15
Михайличенко
34
29
Смоляков
5
Сарапий
60
Мельниченко
8
Бабенко
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
7
Ярмоленко
32
Михавко
32
Михавко
7
Ярмоленко
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
60
Мельниченко
55
Крушинский
55
Крушинский
60
Мельниченко
9
3
Тэйлор
3
Тэйлор
9
7
Назаренко
95
Мустафаев
95
Мустафаев
7
Назаренко
Остались в запасе
Динамо К
Полесье
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Динамо К - Полесье
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Полесья», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Полесье»

«Динамо» Киев – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Динамо К
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