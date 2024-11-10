10.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
16
Дячук
4
Попов
18
Тымчик
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-2-1-3-1
23
Волынец
15
Михайличенко
34
29
Смоляков
5
Сарапий
60
Мельниченко
8
Бабенко
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
7
Ярмоленко
32
Михавко
32
Михавко
7
Ярмоленко
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
60
Мельниченко
55
Крушинский
55
Крушинский
60
Мельниченко
9
3
Тэйлор
3
Тэйлор
9
7
Назаренко
95
Мустафаев
95
Мустафаев
7
Назаренко
Остались в запасе
Динамо К
Полесье
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Динамо К - Полесье
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Полесья», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»