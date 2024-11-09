10 ноября на стадионе «U-Power Stadium» «Монца» встретится с «Лацио» в 12-м туре Серии А. «Лацио» идет на пятом месте, тогда как «Монца» пока занимает предпоследнее место. Ожидается, что матч будет напряженным, с акцентом на атаку со стороны гостей.
«Монца»
«Монца» борется за выживание, находясь на 19 месте с 8 очками. Команда не побеждала в последних трех матчах, хотя регулярно создает опасные моменты. Дани Мота, лучший бомбардир команды, забил 4 гола в 11 матчах, но этого недостаточно для улучшения позиций в турнире. За последние пять матчей «Монца» забила 6 голов и пропустила столько же. На домашнем поле команда испытывает трудности, не выигрывая здесь уже 10 матчей подряд в Серии А.
Последние матчи «Монцы»:
- «Монца» 0:1 «Милан»
- «Аталанта» 2:0 «Монца»
- «Монца» 2:2 «Венеция»
- «Верона» 0:3 «Монца»
- «Монца» 1:1 «Рома»
«Лацио»
«Лацио» демонстрирует отличную форму, набрав 22 очка и закрепившись на пятом месте. Команда побеждает в последних трех матчах, забивая в среднем по два и более голов. Валентин Кастельянос выделяется результативностью, забив 7 голов в 14 играх. За последние пять матчей «Лацио» забила 14 голов и пропустила всего 3, что подчеркивает их уверенную игру в атаке и надежную оборону.
Последние матчи «Лацио»:
- «Лацио» 2:1 «Порту» (Лига Европы)
- «Лацио» 2:1 «Кальяри»
- «Комо» 1:5 «Лацио»
- «Лацио» 3:0 «Дженоа»
- «Твенте» 0:2 «Лацио» (Лига Европы)
Личные встречи
«Лацио» имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая «Монце» в последних пяти матчах. Последние две встречи завершились вничью, однако общая статистика на стороне гостей, что может повлиять на их уверенность в предстоящем матче.
Последние встречи:
- «Монца» 2:2 «Лацио»
- «Лацио» 1:1 «Монца»
- «Монца» 0:2 «Лацио»
- «Лацио» 1:0 «Монца»
Статистика
«Монца»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия без побед дома: 10 матчей
«Лацио»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия побед: 5 матчей
Прогноз на матч «Монца» – «Лацио»
«Лацио» выглядит сильнее на бумаге и идет на победной серии, что дает им преимущество. Учитывая текущие проблемы «Монцы» в обороне и отличную форму «Лацио» в атаке, гости имеют высокие шансы на успех. Однако, учитывая домашний фактор и небольшое улучшение игры «Монцы», хозяева могут навязать борьбу и попытаться отличиться в атаке.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Лацио» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Лацио» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Лацио» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Лацио» за коэффициент 8.50.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!