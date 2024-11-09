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    • Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Лацио», Серия А, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Лацио», Серия А, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «U-Power Stadium» «Монца» встретится с «Лацио» в 12-м туре Серии А. «Лацио» идет на пятом месте, тогда как «Монца» пока занимает предпоследнее место. Ожидается, что матч будет напряженным, с акцентом на атаку со стороны гостей.

    «Монца»

    «Монца» борется за выживание, находясь на 19 месте с 8 очками. Команда не побеждала в последних трех матчах, хотя регулярно создает опасные моменты. Дани Мота, лучший бомбардир команды, забил 4 гола в 11 матчах, но этого недостаточно для улучшения позиций в турнире. За последние пять матчей «Монца» забила 6 голов и пропустила столько же. На домашнем поле команда испытывает трудности, не выигрывая здесь уже 10 матчей подряд в Серии А.

    Последние матчи «Монцы»:

    «Лацио»

    «Лацио» демонстрирует отличную форму, набрав 22 очка и закрепившись на пятом месте. Команда побеждает в последних трех матчах, забивая в среднем по два и более голов. Валентин Кастельянос выделяется результативностью, забив 7 голов в 14 играх. За последние пять матчей «Лацио» забила 14 голов и пропустила всего 3, что подчеркивает их уверенную игру в атаке и надежную оборону.

    Последние матчи «Лацио»:

    Личные встречи

    «Лацио» имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая «Монце» в последних пяти матчах. Последние две встречи завершились вничью, однако общая статистика на стороне гостей, что может повлиять на их уверенность в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Монца» 2:2 «Лацио»
    • «Лацио» 1:1 «Монца»
    • «Монца» 0:2 «Лацио»
    • «Лацио» 1:0 «Монца»

    Статистика

    «Монца»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без побед дома: 10 матчей

    «Лацио»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 5 матчей

    Прогноз на матч «Монца» – «Лацио»

    «Лацио» выглядит сильнее на бумаге и идет на победной серии, что дает им преимущество. Учитывая текущие проблемы «Монцы» в обороне и отличную форму «Лацио» в атаке, гости имеют высокие шансы на успех. Однако, учитывая домашний фактор и небольшое улучшение игры «Монцы», хозяева могут навязать борьбу и попытаться отличиться в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лацио» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Лацио» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Лацио» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Лацио» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:31
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