10.11.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
4-2-2-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
2
Карбони
4
Мари
4
Иццо
38
Бондо
42
Бьянко
70
Мальдини
13
Перейра
11
Джурич
47
Мота
4-1-2-2-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
6
Гендузи
15
Весино
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Диа
13
Перейра
19
Биринделли
19
Биринделли
13
Перейра
2
Карбони
7
Пессина
7
Пессина
2
Карбони
70
Мальдини
10
Капрари
10
Капрари
70
Мальдини
38
Бондо
37
Петанья
37
Петанья
38
Бондо
6
Гендузи
2
Жиго
2
Жиго
6
Гендузи
10
Дзакканьи
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Педро
17
Тавареш
14
Нослин
14
Нослин
17
Тавареш
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
Остались в запасе
Монца
Лацио
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Монца - Лацио
5
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
476
462
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Лацио», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»