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  • «Монца» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Монца» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 18:50
Монца
10.11.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
36' М. Дзакканьи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Пабло Мари
(К) ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
19
Самуэле Виньято
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-2-2-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
2
Карбони
4
Мари
4
Иццо
38
Бондо
42
Бьянко
70
Мальдини
13
Перейра
11
Джурич
47
Мота
4-1-2-2-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
6
Гендузи
15
Весино
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Диа
13
Перейра
19
Биринделли
19
Биринделли
13
Перейра
2
Карбони
7
Пессина
7
Пессина
2
Карбони
70
Мальдини
10
Капрари
10
Капрари
70
Мальдини
38
Бондо
37
Петанья
37
Петанья
38
Бондо
6
Гендузи
2
Жиго
2
Жиго
6
Гендузи
10
Дзакканьи
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Педро
17
Тавареш
14
Нослин
14
Нослин
17
Тавареш
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
Остались в запасе
Монца
Лацио
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Монца - Лацио
5
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
476
462
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Лацио», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Лацио»

«Монца» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Монца
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