9 ноября на стадионе «Бутарке» «Леганес» встретится с «Севильей» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Ожидается упорная борьба, учитывая нестабильность обеих команд и их желание подняться в турнирной таблице.

«Леганес»

«Леганес» находится на 16-м месте с 11 очками, находясь в зоне риска и стремясь отдалиться от неe. Команда недавно улучшила атакующие показатели, забив 12 голов в последних пяти матчах, однако защита остаeтся слабым звеном: за тот же период они пропустили 9 голов. Лучший бомбардир «Леганеса» Хуан Крус с 5 голами в 13 матчах остаeтся ключевой фигурой в атаке, и его результативность может сыграть решающую роль. Однако нестабильная защита может стать серьeзной проблемой в предстоящем матче.

Последние матчи «Леганеса»:

«Севилья»

«Севилья» находится на 13-м месте с 15 очками и также испытывает трудности в обороне. В последней игре они уступили «Реал Сосьедад» (0:2), продемонстрировав проблемы в завершении атак. Команда под руководством Диего Алонсо показывает хорошие результаты в атаке (7 голов в последних пяти матчах), но также пропустила 7 голов за этот период. Доди Лукебакио с 5 голами в 12 матчах остаeтся ведущим игроком нападения и будет ключевым в попытках «Севильи» добиться победы.

Последние матчи «Севильи»:

Личные встречи

В последних матчах между командами преимущество было на стороне «Севильи», которая выиграла три последних очных встречи, не пропустив ни одного мяча. Это может придать гостям уверенности в предстоящей игре, тем более что «Леганес» испытывает трудности в защите, а «Севилья» часто находит способы взломать оборону соперника.

Последние встречи:

Статистика

«Леганес»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия забитых голов: 5 матчей подряд

«Севилья»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия побед над «Леганесом»: 3 матча

Прогноз на матч «Леганес» – «Севилья»

Матч обещает быть результативным, учитывая слабую оборону обеих команд и их желание набрать очки. «Леганес» хорошо проявляет себя в атаке, особенно дома, однако их защита остаeтся уязвимой. «Севилья», с еe преимуществом в очных встречах и большим опытом, скорее всего, сумеет воспользоваться слабостями обороны «Леганеса». Ожидается, что обе команды забьют, но «Севилья» с небольшим перевесом останется сильнее.

Рекомендации для ставок:

Победа Севильи – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Севильи» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Севильи» с результатом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за 9.00.

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