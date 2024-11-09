9 ноября на стадионе «Бутарке» «Леганес» встретится с «Севильей» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Ожидается упорная борьба, учитывая нестабильность обеих команд и их желание подняться в турнирной таблице.
«Леганес»
«Леганес» находится на 16-м месте с 11 очками, находясь в зоне риска и стремясь отдалиться от неe. Команда недавно улучшила атакующие показатели, забив 12 голов в последних пяти матчах, однако защита остаeтся слабым звеном: за тот же период они пропустили 9 голов. Лучший бомбардир «Леганеса» Хуан Крус с 5 голами в 13 матчах остаeтся ключевой фигурой в атаке, и его результативность может сыграть решающую роль. Однако нестабильная защита может стать серьeзной проблемой в предстоящем матче.
Последние матчи «Леганеса»:
- «Жирона» 4:3 «Леганес»
- «Лусена» 1:2 «Леганес» (Кубок)
- «Леганес» 3:0 «Сельта»
- «Атлетико» 3:1 «Леганес»
- «Леганес» 3:1 «Вальядолид» (товарищеский матч)
«Севилья»
«Севилья» находится на 13-м месте с 15 очками и также испытывает трудности в обороне. В последней игре они уступили «Реал Сосьедад» (0:2), продемонстрировав проблемы в завершении атак. Команда под руководством Диего Алонсо показывает хорошие результаты в атаке (7 голов в последних пяти матчах), но также пропустила 7 голов за этот период. Доди Лукебакио с 5 голами в 12 матчах остаeтся ведущим игроком нападения и будет ключевым в попытках «Севильи» добиться победы.
Последние матчи «Севильи»:
- «Севилья» 0:2 «Реал Сосьедад»
- «Лас Росас» 0:3 «Севилья» (Кубок)
- «Эспаньол» 0:2 «Севилья»
- «Барселона» 5:1 «Севилья»
- «Севилья» 1:0 «Бетис»
Личные встречи
В последних матчах между командами преимущество было на стороне «Севильи», которая выиграла три последних очных встречи, не пропустив ни одного мяча. Это может придать гостям уверенности в предстоящей игре, тем более что «Леганес» испытывает трудности в защите, а «Севилья» часто находит способы взломать оборону соперника.
Последние встречи:
- «Леганес» 0:1 «Севилья»
- «Леганес» 0:3 «Севилья»
- «Севилья» 1:0 «Леганес»
- «Севилья» 0:3 «Леганес»
- «Леганес» 1:1 «Севилья»
Статистика
«Леганес»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия забитых голов: 5 матчей подряд
«Севилья»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия побед над «Леганесом»: 3 матча
Прогноз на матч «Леганес» – «Севилья»
Матч обещает быть результативным, учитывая слабую оборону обеих команд и их желание набрать очки. «Леганес» хорошо проявляет себя в атаке, особенно дома, однако их защита остаeтся уязвимой. «Севилья», с еe преимуществом в очных встречах и большим опытом, скорее всего, сумеет воспользоваться слабостями обороны «Леганеса». Ожидается, что обе команды забьют, но «Севилья» с небольшим перевесом останется сильнее.
Рекомендации для ставок:
- Победа Севильи – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Севильи» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Севильи» с результатом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за 9.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!