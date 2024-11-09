В воскресенье, 10 ноября, в 15-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 12 очков и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Крылья Советов» добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 12:21.

Последние результаты «Крыльев Советов»:

ЦСКА

ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 7 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 22:9.

Предыдущие результаты ЦСКА:

Очные встречи

08.03.24 «Крылья Советов» – ЦСКА – 0:2 РПЛ;

16.09.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:2 РПЛ;

05.04.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0 Кубок России;

15.03.23 «Крылья Советов» – ЦСКА – 2:2 Кубок России;

12.03.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 4:0 РПЛ.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА

ЦСКА весьма удачно и результативно играет против «Крыльев». Прогноз – ИТБ2 (1,5) с коэффициентом 2.13.

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