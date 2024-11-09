В воскресенье, 10 ноября, в 15-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).
«Крылья Советов»
Команда Игоря Осинькина набрала 12 очков и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Крылья Советов» добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 12:21.
Последние результаты «Крыльев Советов»:
- 03.11.24 «Акрон» – «Крылья Советов» – 2:0 РПЛ;
- 28.10.24 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:2 РПЛ;
- 24.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» М – 3:6 Кубок России.
ЦСКА
ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 7 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 22:9.
Предыдущие результаты ЦСКА:
- 06.11.24 «Рубин» – «ЦСКА» – 0:0 Кубок России;
- 02.11.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
- 26.10.24 ЦСКА – «Факел» – 0:0 РПЛ.
Очные встречи
- 08.03.24 «Крылья Советов» – ЦСКА – 0:2 РПЛ;
- 16.09.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:2 РПЛ;
- 05.04.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0 Кубок России;
- 15.03.23 «Крылья Советов» – ЦСКА – 2:2 Кубок России;
- 12.03.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 4:0 РПЛ.
Прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА
ЦСКА весьма удачно и результативно играет против «Крыльев». Прогноз – ИТБ2 (1,5) с коэффициентом 2.13.
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