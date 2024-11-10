Осинькин пожаловался на сломанную ауру после игры с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги домашнего матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

– Сейчас в наши ворота влетает все, что можно, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Даже немножечко не заслужили. По такой игре точно.

Когда все вместе, когда есть единение всех: команды, клуба, болельщиков – тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, VAR засчитывает такие наши голы, такие фолы уже свистят… Где‑то мы какую‑то ауру сломали.

Вынуждены были поменять Рассказова, который был не готов на весь матч. А все остальные замены по позиции.

– Как настраивать команду на следующую?

– Я сейчас сказал ребятам спасибо. В такой сложной ситуации нашли силы настроиться на матч, выложиться на все 100%. Такая страсть и такая самоотдача… Лучшая игра за последнее время. Дальше я уже не хочу продолжать.

Возьмем небольшую паузу, товарищеских матчей у нас сейчас не будет. Надо выдохнуть, перегрузиться. И всем подумать.

Гол у самарцев в этой игре забил Игорь Дмитриев на 60-й минуте. У ЦСКА отличились Игорь Дивеев на 45+5-й и Данил Круговой на 84-й.

«Крылья Советов» продлили серию без побед в чемпионате до 7 матчей и располагаются на 12‑м месте в РПЛ с 12 очками.

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