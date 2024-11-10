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    Осинькин пожаловался на сломанную ауру после игры с ЦСКА

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги домашнего матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

    – Сейчас в наши ворота влетает все, что можно, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Даже немножечко не заслужили. По такой игре точно.

    Когда все вместе, когда есть единение всех: команды, клуба, болельщиков – тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, VAR засчитывает такие наши голы, такие фолы уже свистят… Где‑то мы какую‑то ауру сломали.

    Вынуждены были поменять Рассказова, который был не готов на весь матч. А все остальные замены по позиции.

    – Как настраивать команду на следующую?

    – Я сейчас сказал ребятам спасибо. В такой сложной ситуации нашли силы настроиться на матч, выложиться на все 100%. Такая страсть и такая самоотдача… Лучшая игра за последнее время. Дальше я уже не хочу продолжать.

    Возьмем небольшую паузу, товарищеских матчей у нас сейчас не будет. Надо выдохнуть, перегрузиться. И всем подумать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 16:00
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1731243972
    Так и вы такой же-"аурный" гол забили.И по одному отменили.Так что долой Ауру,даёшь Изауру...для просмотра на пенсии.
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    The only one
    1731244300
    если это лучший матч- тогда ой...
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    Борис34684
    1731246495
    Акинфеев немного разочаровал тренера самарцев.
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