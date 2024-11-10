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    • Григорян – об игре Пьянича: «Он уже на пенсии, нигде не успевает, ни в атаке, ни в обороне»

    Григорян – об игре Пьянича: «Он уже на пенсии, нигде не успевает, ни в атаке, ни в обороне»

    Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» в РПЛ Александр Григорян раскритиковал игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича и форварда красно-синих Секу Койта по ходу игры московской команды с «Крыльями Советов» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

    «Койта выпал из матча. Ну а Пьянич... Скажем так, я так, без злорадства, но вполне искренне смотрел первый тайм и думаю: очень быстро наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или он уже на пенсии.

    Так вот применительно к Пьяничу – ну, на пенсии. Нигде не успевает, ни в атаке, ни в обороне. Это просто удивительно.

    Нельзя сказать, что ЦСКА провалил первый тайм, но выглядит ЦСКА неубедительно», – сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

    • В матче с самарцами Пьянич и Койта вышли в стартовом составе. Босниец был заменен на 83-й минуте, малиец – в перерыве.
    • Оба футболиста в этом сезоне не отметились результативными действиями в матчах РПЛ. Койта забил 1 гол и отдал 1 передачу в Кубке России, у Пьянича в этом турнире 1 голевой пас.

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    Источник: Sports

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    10.11.2024 15:44
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    Комментарии (8)
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    RUSARM
    1731243254
    Согласен! С приходом Пьянича,ЦСКА перестал быстро уходить в атаки,все играют на него-зачем? А он тормозит игру,а тренер его ставит,зачем,вот по чему пропала игра в атаке у ЦСКА!!
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    Интерес
    1731243399
    Первый тайм не смотрел,но во втором тайме до замены выглядел именно так.Недаром всё те же комментаторы,что предыдущие матчи ждали от него чего-то,увидели,что это полный ноль.Но указание-играть на него.Тяжело играть ввосьмером,даже с аутсайдером.Ужасные итоги трансфера в этом периоде.
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    saf05
    1731246408
    Нельзя купить хлеба когда в кармане пусто, вот и обходимся сухарями.
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    АКС-74У
    1731250345
    "Нигде не успевает" , да он и не пытался, пешком ходил.
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    Каратель помойников
    1731251604
    То ли дело хригарян везде успел,в одном клубе неустойку сорвал,в другом,теперь на каждом эфире срач тв и в каждом вью гадить успевает..универсал)))
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