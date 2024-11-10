Григорян – об игре Пьянича: «Он уже на пенсии, нигде не успевает, ни в атаке, ни в обороне»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» в РПЛ Александр Григорян раскритиковал игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича и форварда красно-синих Секу Койта по ходу игры московской команды с «Крыльями Советов» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Койта выпал из матча. Ну а Пьянич... Скажем так, я так, без злорадства, но вполне искренне смотрел первый тайм и думаю: очень быстро наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или он уже на пенсии.

Так вот применительно к Пьяничу – ну, на пенсии. Нигде не успевает, ни в атаке, ни в обороне. Это просто удивительно.

Нельзя сказать, что ЦСКА провалил первый тайм, но выглядит ЦСКА неубедительно», – сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В матче с самарцами Пьянич и Койта вышли в стартовом составе. Босниец был заменен на 83-й минуте, малиец – в перерыве.

Оба футболиста в этом сезоне не отметились результативными действиями в матчах РПЛ. Койта забил 1 гол и отдал 1 передачу в Кубке России, у Пьянича в этом турнире 1 голевой пас.

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