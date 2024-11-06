7 ноября на «Вальдштадион» в Линце австрийский ЛАСК примет «Серкль Брюгге» в третьем туре Лиги Конференций. Обе команды демонстрируют атакующий футбол и стремятся улучшить свои позиции в группе.

ЛАСК

ЛАСК подходит к матчу с переменными результатами, но стабильной атакой, забив в трех последних встречах. В последних пяти играх команда отметилась 6 голами, пропустив 7, что подчеркивает их проблемы в обороне. Последний матч в Лиге Конференций против «Олимпии» закончился поражением (0:2), и это может мотивировать австрийский клуб на реабилитацию перед домашней публикой. Однако «ЛАСК» часто допускает ошибки в обороне, что делает их уязвимыми против атакующей линии «Серкль Брюгге».

Последние матчи ЛАСК:

«Серкль Брюгге»

«Серкль Брюгге» подходит к матчу с серией из трех побед подряд, включая впечатляющие результаты в национальном кубке и чемпионате. В последних пяти играх команда забила 9 голов, пропустив 4, что свидетельствует об их сильных атакующих качествах. Однако команда также склонна пропускать, особенно на выезде, как это было в недавнем поражении от «Викингура» (1:3). «Серкль Брюгге» стабильно забивает в последних играх, что обещает зрелищную встречу.

Последние матчи «Серкль Брюгге»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, и это первая их встреча, что добавляет интригу в предстоящее противостояние.

Статистика

ЛАСК

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия забитых голов: 3 матча подряд

«Серкль Брюгге»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 3 матча подряд

Прогноз на матч «ЛАСК» – «Серкль Брюгге»

Ожидается атакующая игра с обеих сторон. «ЛАСК» будет стараться взять очки дома, но «Серкль Брюгге» выглядит сильнее в атаке и в последние недели показывает уверенную игру. Вероятнее всего, матч завершится обменом голами, но бельгийская команда может оказаться на шаг впереди.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Серкль Брюгге» – коэффициент 2.30

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Серкль Брюгге» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Серкль Брюгге» за коэффициент 7.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!