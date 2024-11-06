7 ноября на «Вальдштадион» в Линце австрийский ЛАСК примет «Серкль Брюгге» в третьем туре Лиги Конференций. Обе команды демонстрируют атакующий футбол и стремятся улучшить свои позиции в группе.
ЛАСК
ЛАСК подходит к матчу с переменными результатами, но стабильной атакой, забив в трех последних встречах. В последних пяти играх команда отметилась 6 голами, пропустив 7, что подчеркивает их проблемы в обороне. Последний матч в Лиге Конференций против «Олимпии» закончился поражением (0:2), и это может мотивировать австрийский клуб на реабилитацию перед домашней публикой. Однако «ЛАСК» часто допускает ошибки в обороне, что делает их уязвимыми против атакующей линии «Серкль Брюгге».
Последние матчи ЛАСК:
- «ЛАСК» 1:1 «Хартберг»
- «Фойтсберг» 1:2 «ЛАСК»
- «ЛАСК» 1:2 «Штурм»
- «Олимпия» 2:0 «ЛАСК»
- «Тироль» 1:2 «ЛАСК»
«Серкль Брюгге»
«Серкль Брюгге» подходит к матчу с серией из трех побед подряд, включая впечатляющие результаты в национальном кубке и чемпионате. В последних пяти играх команда забила 9 голов, пропустив 4, что свидетельствует об их сильных атакующих качествах. Однако команда также склонна пропускать, особенно на выезде, как это было в недавнем поражении от «Викингура» (1:3). «Серкль Брюгге» стабильно забивает в последних играх, что обещает зрелищную встречу.
Последние матчи «Серкль Брюгге»:
- «Серкль Брюгге» 2:0 «Шарлеруа»
- «Серкль Брюгге» 3:0 «Олимпик Шарлеруа»
- «Юнион» 1:3 «Серкль Брюгге»
- «Викингур Рейкьявик» 3:1 «Серкль Брюгге»
- «Серкль Брюгге» 0:0 «Дендер»
Личные встречи
Команды ранее не встречались, и это первая их встреча, что добавляет интригу в предстоящее противостояние.
Статистика
ЛАСК
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия забитых голов: 3 матча подряд
«Серкль Брюгге»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия побед: 3 матча подряд
Прогноз на матч «ЛАСК» – «Серкль Брюгге»
Ожидается атакующая игра с обеих сторон. «ЛАСК» будет стараться взять очки дома, но «Серкль Брюгге» выглядит сильнее в атаке и в последние недели показывает уверенную игру. Вероятнее всего, матч завершится обменом голами, но бельгийская команда может оказаться на шаг впереди.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Серкль Брюгге» – коэффициент 2.30
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа «Серкль Брюгге» с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Серкль Брюгге» за коэффициент 7.50.
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