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    • Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Ноа», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Ноа», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на домашнем стадионе «Челси» примет армянскую команду «Ноа» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Матч обещает быть интересным с точки зрения результативности, учитывая текущую форму обеих команд.

    «Челси»

    «Челси» сейчас демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних четырех матчей Лиги Конференций. Лондонцы забили 8 голов за последние пять игр, что показывает, что команда нацелена на результативное выступление. Однако у «Челси» остаются проблемы в обороне: команда пропустила в восьми последних матчах подряд, что делает их уязвимыми. На домашнем поле «Челси» держится уверенно, не проигрывая в последних семи играх, и имеет все шансы продолжить эту серию.

    Последние матчи «Челси»:

    «Ноа»

    «Ноа» подходит к этому матчу в отличной форме: команда забила 14 голов за последние пять матчей, что подчеркивает их атакующую мощь. Средняя результативность составляет 2.80 гола за игру, и при этом «Ноа» пропускает крайне мало – всего два гола за тот же период. В турнире Лиги Конференций «Ноа» показал упорство, хотя и проиграл «Рапиду» (0:1), что было редкостью на фоне их победной серии. Команда обладает навыками для борьбы и способна удивить даже на выезде.

    Последние матчи «Ноа»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, и этот фактор добавит интриги в предстоящий поединок, так как соперники не имеют опыта игр друг против друга и будут действовать осторожно в начале встречи.

    Статистика

    «Челси»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия забитых голов: 4 матча подряд

    «Ноа»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия побед: 5 из последних 7 матчей

    Прогноз на матч «Челси» – «Ноа»

    В этом матче фаворитом выступает «Челси», однако «Ноа» имеет все шансы создать трудности для хозяев. Лондонцы будут стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но их проблемы в обороне могут позволить «Ноа» отличиться. Ожидается, что обе команды будут активно атаковать, что приведет к голам с обеих сторон. В целом, «Челси» обладает достаточной мощью для того, чтобы добиться победы, но она вряд ли будет крупной.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Челси» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев при обмене голами.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Челси» за 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 11:40
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    Комментарии (1)
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    talgatnurzhanov2006
    1731062532
    так себе прогноз
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