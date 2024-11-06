7 ноября на «Городском стадионе Бачка-Топола» состоится матч третьего тура Лиги Конференций, в котором «ТСЦ Бачка Топола» встретится с «Лугано». Ожидается упорная борьба, поскольку обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе.

«ТСЦ Бачка Топола»

«ТСЦ Бачка Топола» переживает трудный период в Лиге Конференций. После трех туров команда пока не показала стабильных результатов, проиграв дома «Легии» (0:3). В последних пяти матчах «ТСЦ Бачка Топола» забила 5 голов, но также пропустила 8, что подчеркивает неустойчивую игру в защите. Домашнее поле дает некоторое преимущество, но команда проиграла три последние встречи на своем стадионе, что может сказаться на настрое игроков.

Последние матчи «ТСЦ Бачка Топола»:

«ТСЦ Бачка Топола» 1:2 «Партизан»

OFK Vršac 1:1 «ТСЦ Бачка Топола» (3:5 по пен.)

«Напредак» 0:3 «ТСЦ Бачка Топола»

«ТСЦ Бачка Топола» 0:3 «Легия»

«ТСЦ Бачка Топола» 0:2 «Раднички»

«Лугано»

«Лугано» на данный момент выглядит более уверенно. В предыдущем туре команда одержала важную выездную победу над «Млада-Болеслав» (1:0), что подтверждает стабильность швейцарцев на европейской арене. В последних пяти матчах «Лугано» забила 6 голов и пропустила лишь 3, демонстрируя надежную защиту. Команда отличается дисциплиной и способна контролировать ход игры, особенно против менее опытных соперников.

Последние матчи «Лугано»:

Личные встречи

Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в предстоящий матч. «Лугано» подходит к игре с преимуществом в форме, а «ТСЦ Бачка Топола» будет стараться показать свои сильные стороны на домашнем поле.

Статистика

«ТСЦ Бачка Топола»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Пропускает в 6 последних матчах

«Лугано»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Забивает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «ТСЦ Бачка Топола» – «Лугано»

С учетом текущей формы и результатов команд «Лугано» выглядит фаворитом. Команда хорошо проявляет себя в защите и стабильно забивает, что может обеспечить им минимальную победу в этом противостоянии. «ТСЦ Бачка Топола» будет стараться использовать свое поле, но проблемы в обороне могут помешать добиться положительного результата.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лугано» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Лугано» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Ожидаем минимальную победу гостей, учитывая их надежную оборону и проблемы хозяев в защите.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Лугано» за 6.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!