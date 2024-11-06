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    • Прогноз на точный счет матча «ТСЦ Бачка Топола» – «Лугано», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ТСЦ Бачка Топола» – «Лугано», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на «Городском стадионе Бачка-Топола» состоится матч третьего тура Лиги Конференций, в котором «ТСЦ Бачка Топола» встретится с «Лугано». Ожидается упорная борьба, поскольку обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе.

    «ТСЦ Бачка Топола»

    «ТСЦ Бачка Топола» переживает трудный период в Лиге Конференций. После трех туров команда пока не показала стабильных результатов, проиграв дома «Легии» (0:3). В последних пяти матчах «ТСЦ Бачка Топола» забила 5 голов, но также пропустила 8, что подчеркивает неустойчивую игру в защите. Домашнее поле дает некоторое преимущество, но команда проиграла три последние встречи на своем стадионе, что может сказаться на настрое игроков.

    Последние матчи «ТСЦ Бачка Топола»:

    «Лугано»

    «Лугано» на данный момент выглядит более уверенно. В предыдущем туре команда одержала важную выездную победу над «Млада-Болеслав» (1:0), что подтверждает стабильность швейцарцев на европейской арене. В последних пяти матчах «Лугано» забила 6 голов и пропустила лишь 3, демонстрируя надежную защиту. Команда отличается дисциплиной и способна контролировать ход игры, особенно против менее опытных соперников.

    Последние матчи «Лугано»:

    • «Лугано» 2:0 «Ивердон Спорт»
    • «Грассхоппер» 1:1 «Лугано»
    • «Лугано» 2:0 «Янг Бойз»
    • «Млада-Болеслав» 0:1 «Лугано»
    • «Ивердон Спорт» 2:0 «Лугано»

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в предстоящий матч. «Лугано» подходит к игре с преимуществом в форме, а «ТСЦ Бачка Топола» будет стараться показать свои сильные стороны на домашнем поле.

    Статистика

    «ТСЦ Бачка Топола»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Пропускает в 6 последних матчах

    «Лугано»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Забивает в 4 последних матчах

    Прогноз на матч «ТСЦ Бачка Топола» – «Лугано»

    С учетом текущей формы и результатов команд «Лугано» выглядит фаворитом. Команда хорошо проявляет себя в защите и стабильно забивает, что может обеспечить им минимальную победу в этом противостоянии. «ТСЦ Бачка Топола» будет стараться использовать свое поле, но проблемы в обороне могут помешать добиться положительного результата.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лугано» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Лугано» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Ожидаем минимальную победу гостей, учитывая их надежную оборону и проблемы хозяев в защите.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Лугано» за 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 11:12
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