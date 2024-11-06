Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Комо», Серия А, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Комо», Серия А, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» встретится с «Комо» в 12-м туре Серии А. Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся вырваться из зоны вылета, что делает это противостояние особенно важным для обеих сторон.

    «Дженоа»

    «Дженоа» занимает 17-е место с 9 очками и демонстрирует слабую игру в обороне, пропустив 11 голов за последние 5 матчей. Лучший бомбардир команды, Андреа Пинамонти, забил 5 голов в 11 матчах и является ключевым игроком в атаке. Команда в целом слабо выступает дома, не выиграв ни одного из последних 7 матчей на своем поле. Однако в последнем туре «Дженоа» удалось одержать минимальную победу над «Пармой» со счетом 1:0, что может придать команде уверенности.

    Последние матчи «Дженоа»:

    «Комо»

    «Комо» также имеет 9 очков, занимая 15-е место. Команда проиграла 3 последних матча, причем стабильно пропускает в каждом туре Серии А – защита у «Комо» достаточно уязвима, с пропущенными 11 голами за последние 5 игр. Лучший бомбардир команды Патрик Кутроне, с 5 голами в 12 матчах, активно поддерживает атакующую линию, однако нестабильность обороны мешает «Комо» добиваться положительных результатов.

    Последние матчи «Комо»:

    Личные встречи

    Последние встречи «Дженоа» и «Комо» в Серии B завершались ничейными результатами, что указывает на равные силы в их противостоянии. Обе команды стабильно забивали друг другу, но матчи часто заканчивались минимальным перевесом одной из сторон или ничьей.

    Последние встречи:

    • «Комо» 2:2 «Дженоа»
    • «Дженоа» 1:1 «Комо»

    Статистика

    «Дженоа»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Пропускает в 9 из 11 последних матчей

    «Комо»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Пропускает в каждом из последних 12 матчей

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Комо»

    Ожидается напряженное противостояние двух команд, находящихся в схожем состоянии. «Дженоа» имеет небольшое преимущество в домашней игре и недавний положительный результат, тогда как «Комо» продолжает серию поражений. Обе команды, вероятно, забьют, но с минимальным перевесом в пользу хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Дженоа» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Дженоа» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа «Дженоа» с минимальным счетом.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Дженоа» за 6.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 09:24
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 