7 ноября на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» встретится с «Комо» в 12-м туре Серии А. Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся вырваться из зоны вылета, что делает это противостояние особенно важным для обеих сторон.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает 17-е место с 9 очками и демонстрирует слабую игру в обороне, пропустив 11 голов за последние 5 матчей. Лучший бомбардир команды, Андреа Пинамонти, забил 5 голов в 11 матчах и является ключевым игроком в атаке. Команда в целом слабо выступает дома, не выиграв ни одного из последних 7 матчей на своем поле. Однако в последнем туре «Дженоа» удалось одержать минимальную победу над «Пармой» со счетом 1:0, что может придать команде уверенности.

Последние матчи «Дженоа»:

«Комо»

«Комо» также имеет 9 очков, занимая 15-е место. Команда проиграла 3 последних матча, причем стабильно пропускает в каждом туре Серии А – защита у «Комо» достаточно уязвима, с пропущенными 11 голами за последние 5 игр. Лучший бомбардир команды Патрик Кутроне, с 5 голами в 12 матчах, активно поддерживает атакующую линию, однако нестабильность обороны мешает «Комо» добиваться положительных результатов.

Последние матчи «Комо»:

Личные встречи

Последние встречи «Дженоа» и «Комо» в Серии B завершались ничейными результатами, что указывает на равные силы в их противостоянии. Обе команды стабильно забивали друг другу, но матчи часто заканчивались минимальным перевесом одной из сторон или ничьей.

Последние встречи:

«Комо» 2:2 «Дженоа»

«Дженоа» 1:1 «Комо»

Статистика

«Дженоа»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

«Комо»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Пропускает в каждом из последних 12 матчей

Прогноз на матч «Дженоа» – «Комо»

Ожидается напряженное противостояние двух команд, находящихся в схожем состоянии. «Дженоа» имеет небольшое преимущество в домашней игре и недавний положительный результат, тогда как «Комо» продолжает серию поражений. Обе команды, вероятно, забьют, но с минимальным перевесом в пользу хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Дженоа» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Дженоа» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Дженоа» с минимальным счетом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Дженоа» за 6.50.

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