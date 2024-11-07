07.11.2024, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-3-2
1
Леали
38
Вольяччо
22
Васкес
28
Маттурро
3
Мартин
20
Сабелли
2
Торсбю
47
Бадель
32
Френдруп
9
Пинамонти
18
Эхатор
4-1-1-2-2
25
Рейна
18
Гольданига
13
Доссена
2
Кемпф
5
Морено
16
Энгельхардт
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
7
Да Кунья
Миретти
27
Маркандалли
27
Маркандалли
Миретти
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
3
Мартин
21
Миретти
21
Миретти
3
Мартин
32
Френдруп
26
Перейро
26
Перейро
32
Френдруп
18
Эхатор
45
Балотелли
45
Балотелли
18
Эхатор
5
Морено
3
Сала
3
Сала
5
Морено
7
Да Кунья
23
Браунедер
23
Браунедер
7
Да Кунья
7
Стрефецца
90
Верди
90
Верди
7
Стрефецца
39
Фадера
6
Йовине
6
Йовине
39
Фадера
10
Кутроне
11
Белотти
11
Белотти
10
Кутроне
Остались в запасе
Дженоа
Комо
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
25
Эмиль Аудеро
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Дженоа - Комо
4
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
17
15
Офсайды
4
4
Количество передач
302
450
Сейвы
7
3
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Комо», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»