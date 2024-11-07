Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:35
Дженоа
07.11.2024, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Комо
90+2' А. Вольяччо
17' Л. Да Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Дженоа
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
80
Federico Accornero
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-3-2
1
Леали
38
Вольяччо
22
Васкес
28
Маттурро
3
Мартин
20
Сабелли
2
Торсбю
47
Бадель
32
Френдруп
9
Пинамонти
18
Эхатор
4-1-1-2-2
25
Рейна
18
Гольданига
13
Доссена
2
Кемпф
5
Морено
16
Энгельхардт
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
7
Да Кунья
Миретти
27
Маркандалли
27
Маркандалли
Миретти
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
3
Мартин
21
Миретти
21
Миретти
3
Мартин
32
Френдруп
26
Перейро
26
Перейро
32
Френдруп
18
Эхатор
45
Балотелли
45
Балотелли
18
Эхатор
5
Морено
3
Сала
3
Сала
5
Морено
7
Да Кунья
23
Браунедер
23
Браунедер
7
Да Кунья
7
Стрефецца
90
Верди
90
Верди
7
Стрефецца
39
Фадера
6
Йовине
6
Йовине
39
Фадера
10
Кутроне
11
Белотти
11
Белотти
10
Кутроне
Остались в запасе
Дженоа
Комо
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
25
Эмиль Аудеро
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Дженоа - Комо
4
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
17
15
Офсайды
4
4
Количество передач
302
450
Сейвы
7
3
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Комо», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Комо»

«Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Дженоа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+