Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Атлетико», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Атлетико», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на «Парк-де-Пренс» состоится захватывающая игра между «ПСЖ» и «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов. Оба клуба сражаются за важные очки на групповой стадии, а их предыдущие матчи подогревают ожидания болельщиков.

    «ПСЖ»

    Парижане идут уверенным курсом и занимают 19-е место с 4 очками. Команда Брэдли Барколя, лучшего бомбардира с 8 голами, демонстрирует высокую результативность, забивая в последних пяти играх Лиги чемпионов. Парижане отлично защищаются, пропуская в среднем лишь 0.8 гола за матч. В домашней обстановке «ПСЖ» способен контролировать игру и прессинговать, что обещает гостям сложный вечер.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    «Атлетико»

    Мадридцы пока набрали только 3 очка и занимают 27-е место в турнирной таблице. «Атлетико» переживает нестабильный период, пропуская в последних пяти матчах, но при этом обладает хорошей атакой. Хулиан Альварес лидирует с 6 голами, активно поддерживая атакующую линию. Несмотря на неудачи в последних играх, команда умеет адаптироваться к стилю соперника и защищаться, что делает ее опасным оппонентом.

    Последние матчи «Атлетико»:

    Личные встречи

    Команды встречались нечасто, и их последняя встреча в 2018 году на International Champions Cup завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:2. В истории встреч эти клубы показывали взаимную результативность, что намекает на возможный обмен голами и в этом матче.

    Последние встречи:

    • «ПСЖ» 3:2 «Атлетико»
    • «ПСЖ» 1:1 «Атлетико»

    Статистика

    «ПСЖ»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия забитых голов: 5 матчей подряд

    «Атлетико»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 4 игры подряд

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Атлетико»

    На фоне атакующей формы «ПСЖ» и оборонительных трудностей «Атлетико» парижане выглядят фаворитами этого противостояния. В то же время «Атлетико» будет стараться взять очки, что может привести к обоюдоострой игре с опасными моментами у обеих ворот.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ПСЖ» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «ПСЖ» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за 8.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!

    Новости по теме
    Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Атлетико» 3
    «ПСЖ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024
    Энрике – о выборе вратаря «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Выпью хорошего капучино и решу» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2024 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 