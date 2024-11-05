6 ноября на «Парк-де-Пренс» состоится захватывающая игра между «ПСЖ» и «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов. Оба клуба сражаются за важные очки на групповой стадии, а их предыдущие матчи подогревают ожидания болельщиков.

«ПСЖ»

Парижане идут уверенным курсом и занимают 19-е место с 4 очками. Команда Брэдли Барколя, лучшего бомбардира с 8 голами, демонстрирует высокую результативность, забивая в последних пяти играх Лиги чемпионов. Парижане отлично защищаются, пропуская в среднем лишь 0.8 гола за матч. В домашней обстановке «ПСЖ» способен контролировать игру и прессинговать, что обещает гостям сложный вечер.

Последние матчи «ПСЖ»:

«Атлетико»

Мадридцы пока набрали только 3 очка и занимают 27-е место в турнирной таблице. «Атлетико» переживает нестабильный период, пропуская в последних пяти матчах, но при этом обладает хорошей атакой. Хулиан Альварес лидирует с 6 голами, активно поддерживая атакующую линию. Несмотря на неудачи в последних играх, команда умеет адаптироваться к стилю соперника и защищаться, что делает ее опасным оппонентом.

Последние матчи «Атлетико»:

Личные встречи

Команды встречались нечасто, и их последняя встреча в 2018 году на International Champions Cup завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:2. В истории встреч эти клубы показывали взаимную результативность, что намекает на возможный обмен голами и в этом матче.

Последние встречи:

«ПСЖ» 3:2 «Атлетико»

«ПСЖ» 1:1 «Атлетико»

Статистика

«ПСЖ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия забитых голов: 5 матчей подряд

«Атлетико»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия забитых голов: 4 игры подряд

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Атлетико»

На фоне атакующей формы «ПСЖ» и оборонительных трудностей «Атлетико» парижане выглядят фаворитами этого противостояния. В то же время «Атлетико» будет стараться взять очки, что может привести к обоюдоострой игре с опасными моментами у обеих ворот.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «ПСЖ» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за 8.50.

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