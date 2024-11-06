ПСЖ
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 2
Завершен
Смотреть трансляцию
Атлетико
14' В. Заир-Эмери
18' Н. Молина
90+3' А. Корреа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Марко Асенсио
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
21
Хави Галан
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
5
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Аксель Витсель
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
4
Конор Галлахер
ЦП
22
Джулиано Симеоне
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
27
Илиас Костис
ЦЗ
43
Gerónimo Spina
ЦЗ
29
Хави Серрано
ЦП
6
Коке
ЦП
12
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Сорлот
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
87
Невеш
10
Дембеле
11
Асенсио
3-4-1-2
13
Облак
16
Молина
15
Лангле
21
Галан
20
Витсель
8
Барриос
4
Галлахер
5
Де Пауль
22
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
10
Дембеле
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Дембеле
11
Асенсио
19
Кан Ин
19
Кан Ин
11
Асенсио
33
Заир-Эмери
23
Муани
23
Муани
33
Заир-Эмери
21
Галан
23
Рейнилду
23
Рейнилду
21
Галан
5
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
5
Де Пауль
4
Галлахер
12
Лино
12
Лино
4
Галлахер
22
Симеоне
17
Рикельме
17
Рикельме
22
Симеоне
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
Остались в запасе
ПСЖ
Атлетико
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
27
Илиас Костис
ЦЗ
43
Gerónimo Spina
ЦЗ
29
Хави Серрано
ЦП
9
Александр Сорлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
27
Илиас Костис
ЦЗ
43
Gerónimo Spina
ЦЗ
29
Хави Серрано
ЦП
9
Александр Сорлот
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСЖ - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Атлетико», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».