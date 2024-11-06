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    • «ПСЖ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

    «ПСЖ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

    ПСЖ
    06.11.2024, среда, 23:00
    Лига чемпионов, 4 тур
    1 : 2
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Атлетико
    14' В. Заир-Эмери
    18' Н. Молина
    90+3' А. Корреа
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ПСЖ
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    25
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    5
    Маркиньос
    (К) ЦЗ
    51
    Вильям Пачо
    ЦЗ
    2
    Ашраф Хакими
    ПЗ
    33
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    17
    Витинья
    ЦП
    87
    Жоау Невеш
    АП
    29
    Брэдли Барколя
    ЛВ
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    10
    Усман Дембеле
    ПВ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    (К) ВР
    21
    Хави Галан
    ЛЗ
    15
    Клеман Лангле
    ЦЗ
    16
    Науэль Молина
    ПЗ
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    20
    Аксель Витсель
    ЦП
    8
    Пабло Барриос
    ЦП
    4
    Конор Галлахер
    ЦП
    22
    Джулиано Симеоне
    ЛВ
    19
    Хулиан Альварес
    ЦФ
    7
    Антуан Гризманн
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    ПСЖ
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    14
    Десир Дуэ
    АП
    19
    Ли Кан Ин
    АП
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Атлетико
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    27
    Илиас Костис
    ЦЗ
    43
    Gerónimo Spina
    ЦЗ
    29
    Хави Серрано
    ЦП
    6
    Коке
    ЦП
    12
    Самуэль Лино
    ЛВ
    17
    Родриго Рикельме
    ПВ
    10
    Анхель Корреа
    ПВ
    9
    Александр Сорлот
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    1
    Доннарумма
    25
    Мендеш
    5
    Маркиньос
    51
    Пачо
    2
    Хакими
    33
    Заир-Эмери
    17
    Витинья
    29
    Барколя
    87
    Невеш
    10
    Дембеле
    11
    Асенсио
    3-4-1-2
    13
    Облак
    16
    Молина
    15
    Лангле
    21
    Галан
    20
    Витсель
    8
    Барриос
    4
    Галлахер
    5
    Де Пауль
    22
    Симеоне
    7
    Гризманн
    19
    Альварес
    87
    Невеш
    8
    Руис
    8
    Руис
    87
    Невеш
    10
    Дембеле
    14
    Дуэ
    14
    Дуэ
    10
    Дембеле
    11
    Асенсио
    19
    Кан Ин
    19
    Кан Ин
    11
    Асенсио
    33
    Заир-Эмери
    23
    Муани
    23
    Муани
    33
    Заир-Эмери
    21
    Галан
    23
    Рейнилду
    23
    Рейнилду
    21
    Галан
    5
    Де Пауль
    6
    Коке
    6
    Коке
    5
    Де Пауль
    4
    Галлахер
    12
    Лино
    12
    Лино
    4
    Галлахер
    22
    Симеоне
    17
    Рикельме
    17
    Рикельме
    22
    Симеоне
    19
    Альварес
    10
    Корреа
    10
    Корреа
    19
    Альварес
    Остались в запасе
    ПСЖ
    Атлетико
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    Главный тренер
    Луис Энрике
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    27
    Илиас Костис
    ЦЗ
    43
    Gerónimo Spina
    ЦЗ
    29
    Хави Серрано
    ЦП
    9
    Александр Сорлот
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Остались в запасе
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    Остались в запасе
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    27
    Илиас Костис
    ЦЗ
    43
    Gerónimo Spina
    ЦЗ
    29
    Хави Серрано
    ЦП
    9
    Александр Сорлот
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Статистика матча ПСЖ - Атлетико
    1
    Всего ударов по воротам
    22
    4
    Удары в створ
    9
    3
    Владение мячом %
    72
    28
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    6
    0
    Нарушения
    9
    11
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    872
    348
    Сейвы
    1
    8
    Точность передач %
    91
    73
    Удары мимо ворот
    8
    1
    Блокированные удары
    5
    0
    Удары из пределов штрафной
    14
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    1
    xG (ожидаемые голы)
    1.89
    0.48
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Атлетико», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Атлетико»

    «ПСЖ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 21:50
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