6 ноября на «Фельтинс-Арене» «Шахтер» встретится с «Янг Бойз» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Встреча важна для обеих команд, которые пока не добились стабильных результатов в группе.
«Шахтер»
«Шахтер» занимает 30-е место с 1 очком. Украинский клуб демонстрирует боевую игру, стабильно забивая в каждом матче Лиги чемпионов. В последних пяти играх команда забила 5 и пропустила 3 мяча, показывая сильную защиту. Георгий Судаков является лидером атаки и приносит значительную пользу команде. В Премьер-лиге Украины «Шахтер» уверенно идет без поражений, что добавляет команде уверенности.
Последние матчи «Шахтера»:
- «Шахтер» 2:1 «Черноморец»
- «Шахтер» 1:0 «Заря»
- «Динамо» Киев 1:1 «Шахтер»
- «Арсенал» 1:0 «Шахтер»
- «Колос» 0:1 «Шахтер»
«Янг Бойз»
«Янг Бойз» находится на 35-м месте с 0 очков. Швейцарская команда проиграла все три матча в группе, однако отличается стабильностью в атаке, забивая в каждом из них. За последние пять игр «Янг Бойз» забил 5 голов и пропустил 6, что свидетельствует о нестабильной обороне. Лидер атак Седрик Иттен часто завершает атаки, что делает его ключевым игроком команды. В национальной лиге «Янг Бойз» показывает переменные результаты, включая недавнюю ничью с «Цюрихом» и поражение от «Лугано».
Последние матчи «Янг Бойз»:
- «Цюрих» 0:0 «Янг Бойз»
- «Янг Бойз» 3:2 «Базель»
- «Лугано» 2:0 «Янг Бойз»
- «Янг Бойз» 0:1 «Интер»
- «Янг Бойз» 2:1 «Люцерн»
Личные встречи
Последний раз «Шахтер» и «Янг Бойз» встречались в 2016 году, и тогда обе команды выиграли по одному матчу на своем поле. Это говорит о том, что оба клуба успешно защищают свои домашние арены, но в гостях испытывают трудности.
Статистика
«Шахтер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия забитых голов: 3 матча подряд
«Янг Бойз»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Поражения в Лиге чемпионов: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Шахтер» – «Янг Бойз»
В этом противостоянии «Шахтер» выглядит предпочтительнее благодаря стабильной защите и результативности в последних матчах. Ожидается, что украинский клуб сможет одержать минимальную победу, но «Янг Бойз» также имеет шансы забить, учитывая их атакующую настойчивость.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Шахтера» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Шахтера» с минимальным перевесом.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Шахтера» за 6.50.
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