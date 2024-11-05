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    • Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Янг Бойз», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Янг Бойз», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на «Фельтинс-Арене» «Шахтер» встретится с «Янг Бойз» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Встреча важна для обеих команд, которые пока не добились стабильных результатов в группе.

    «Шахтер»

    «Шахтер» занимает 30-е место с 1 очком. Украинский клуб демонстрирует боевую игру, стабильно забивая в каждом матче Лиги чемпионов. В последних пяти играх команда забила 5 и пропустила 3 мяча, показывая сильную защиту. Георгий Судаков является лидером атаки и приносит значительную пользу команде. В Премьер-лиге Украины «Шахтер» уверенно идет без поражений, что добавляет команде уверенности.

    Последние матчи «Шахтера»:

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» находится на 35-м месте с 0 очков. Швейцарская команда проиграла все три матча в группе, однако отличается стабильностью в атаке, забивая в каждом из них. За последние пять игр «Янг Бойз» забил 5 голов и пропустил 6, что свидетельствует о нестабильной обороне. Лидер атак Седрик Иттен часто завершает атаки, что делает его ключевым игроком команды. В национальной лиге «Янг Бойз» показывает переменные результаты, включая недавнюю ничью с «Цюрихом» и поражение от «Лугано».

    Последние матчи «Янг Бойз»:

    Личные встречи

    Последний раз «Шахтер» и «Янг Бойз» встречались в 2016 году, и тогда обе команды выиграли по одному матчу на своем поле. Это говорит о том, что оба клуба успешно защищают свои домашние арены, но в гостях испытывают трудности.

    Статистика

    «Шахтер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия забитых голов: 3 матча подряд

    «Янг Бойз»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Поражения в Лиге чемпионов: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Шахтер» – «Янг Бойз»

    В этом противостоянии «Шахтер» выглядит предпочтительнее благодаря стабильной защите и результативности в последних матчах. Ожидается, что украинский клуб сможет одержать минимальную победу, но «Янг Бойз» также имеет шансы забить, учитывая их атакующую настойчивость.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Шахтера» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Шахтера» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Шахтера» за 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 09:56
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