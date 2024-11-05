6 ноября на «Фельтинс-Арене» «Шахтер» встретится с «Янг Бойз» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Встреча важна для обеих команд, которые пока не добились стабильных результатов в группе.

«Шахтер» занимает 30-е место с 1 очком. Украинский клуб демонстрирует боевую игру, стабильно забивая в каждом матче Лиги чемпионов. В последних пяти играх команда забила 5 и пропустила 3 мяча, показывая сильную защиту. Георгий Судаков является лидером атаки и приносит значительную пользу команде. В Премьер-лиге Украины «Шахтер» уверенно идет без поражений, что добавляет команде уверенности.

Последние матчи «Шахтера»:

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» находится на 35-м месте с 0 очков. Швейцарская команда проиграла все три матча в группе, однако отличается стабильностью в атаке, забивая в каждом из них. За последние пять игр «Янг Бойз» забил 5 голов и пропустил 6, что свидетельствует о нестабильной обороне. Лидер атак Седрик Иттен часто завершает атаки, что делает его ключевым игроком команды. В национальной лиге «Янг Бойз» показывает переменные результаты, включая недавнюю ничью с «Цюрихом» и поражение от «Лугано».

Последние матчи «Янг Бойз»:

Личные встречи

Последний раз «Шахтер» и «Янг Бойз» встречались в 2016 году, и тогда обе команды выиграли по одному матчу на своем поле. Это говорит о том, что оба клуба успешно защищают свои домашние арены, но в гостях испытывают трудности.

Статистика

«Шахтер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия забитых голов: 3 матча подряд

«Янг Бойз»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Поражения в Лиге чемпионов: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Шахтер» – «Янг Бойз»

В этом противостоянии «Шахтер» выглядит предпочтительнее благодаря стабильной защите и результативности в последних матчах. Ожидается, что украинский клуб сможет одержать минимальную победу, но «Янг Бойз» также имеет шансы забить, учитывая их атакующую настойчивость.

Рекомендации для ставок:

Победа «Шахтера» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Шахтера» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Шахтера» за 6.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!